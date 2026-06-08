Clint Eastwood: Mein bester Film aller Zeiten ist "Juror #2"

Clint Eastwood hat sich über seinen Lieblingsfilm geäußert. Seine Wahl fiel auf den Film "Juror #2", den er selbst produziert hat.

Clint Eastwood hat zahlreiche Werke hervorgebracht, die Fans als ihre Lieblingsfilme bezeichnen. Nun hat er verriet, was für ihn der beste Film aller Zeiten ist.

Clint Eastwood hat sich gemeinsam mit seinem Sohn Scott Eastwood über seinen Lieblingsfilm geäußert. Seine Wahl dürfte dabei Cineasten nur wenig überraschend sein, denn seine Wahl fiel auf einen Film, der von ihm selbst produziert wurde. Clint Eastwood hat zuletzt den Film Juror #2 produziert. Der Film wurde von Kritikern positiv bewertet und erhielt eine Wertung von 138.

Für viele Filmfans hat Clint Eastwood wohl einige ihrer liebsten Werke aller Zeiten geschaffen. Wenn man jedoch Clint Eastwood nach seinem Lieblingsfilm fragt, so fällt die Antwort keineswegs auf ein Werk aus seiner Filmografie. Clint Eastwood hat in seiner Karriere viele Filme produziert, aber sein Lieblingsfilm ist ein Film, der von ihm selbst produziert wurde. Der Trailer des Films Juror #2 gibt einen ersten Eindruck davon, was der Film zu bieten hat.

Der Film wird als Showbiz-Drama bezeichnet und hat eine Laufzeit von 110 Minuten. Die Wertung des Films deutet darauf hin, dass er von Kritikern positiv bewertet wurde. Clint Eastwood hat sich in seiner Karriere als Produzent und Schauspieler einen Namen gemacht. Seine Wahl des Films Juror #2 als seinen Lieblingsfilm dürfte daher nicht überraschend sein.

Der Film Juror #2 ist ein weiteres Beispiel für die Fähigkeit von Clint Eastwood, Filme zu produzieren, die von Kritikern und Zuschauern gleichermaßen geschätzt werden





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