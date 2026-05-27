Clint Eastwood und der verpasste Comicfilm: 'Dick Tracy'

Clint Eastwood lehnte den Comicfilm 'Dick Tracy' ab und verpasste damit eine große Chance. Der Film wurde schließlich von Warren Beatty inszeniert und war ein Erfolg, auch wenn er kein klassischer Kassenschlager war. Eastwoods Absage war zumindest wirtschaftlich fragwürdig, da der Film erfolgreicher war als seine eigenen Projekte desselben Jahres. Der Schauspieler und Regisseur hatte zu dieser Zeit einen entscheidenden Punkt in seiner Karriere erreicht und setzte auf anspruchsvollere Stoffe.

Clint Eastwood lehnte einen der ungewöhnlichsten Comicfilm e der 1990er-Jahre ab, was viel über seine Karriere und das Kino vor dem Superheld*innenboom verrät. Der Film ' Dick Tracy ', der 1990 in die Kino s kam, wirkte wie ein bewusst gesetzter Gegenentwurf zum damals noch jungen Blockbuster- Kino .

Warren Beatty inszenierte den Comicstoff als grell stilisierte Hommage an die 1930er-Jahre und erntete dafür viel Kritiker*innenlob. Doch beinahe wäre der berühmteste Comic-Detektiv der USA von einem ganz anderen Hollywood-Star gespielt worden: Clint Eastwood. Zu dieser Zeit befand sich Eastwood an einem entscheidenden Punkt seiner Karriere. Er setzte Ende der 1980er verstärkt auf anspruchsvollere Stoffe, selbst wenn diese ein finanzielles Risiko darstellten.

Doch seine Absage an 'Dick Tracy' wirkt zumindest wirtschaftlich fragwürdig. Der Film mit Warren Beatty kam weltweit auf rund 162 Millionen US-Dollar Einspielergebnis, auch wenn das Budget bei mehr als 100 Millionen US-Dollar lag. Ein klassischer Kassenschlager war 'Dick Tracy' also nicht, aber deutlich erfolgreicher als Eastwoods eigene Projekte desselben Jahres. Der Kontakt zwischen Eastwood und dem Comicfilm kam Mitte der 1980er zustande, als 'Dick Tracy' noch mehrere kreative Stationen vor sich hatte.

Zeitweise war John Landis als Regisseur vorgesehen, der auch Eastwood für die Hauptrolle angefragt hatte. Doch Eastwoods Reaktion fiel eindeutig aus. Er konnte nicht Dick Tracy spielen, weil er bereits Dirty Harry war. Hinzu kam ein grundsätzlicher Vorbehalt gegenüber dem Genre.

Aus heutiger Sicht ist diese Skepsis bemerkenswert, ergibt aber im damaligen Kontext Sinn. Denn 'Batman' sollte erst 1989 zum weltweiten Phänomen werden. Zuvor galten die 'Superman'-Fortsetzungen als Warnbeispiel für ein Genre, das seinen Höhepunkt bereits überschritten hatte. Nach Eastwoods Absage entschied sich Landis für Warren Beatty, der schließlich auch Regie führte.

Beatty kämpfte mehrere Jahre um die kreative Kontrolle und brachte 'Dick Tracy' schließlich in seiner endgültigen Form auf die Leinwand. Clint Eastwood sollte in der größten Actionreihe aller Zeiten mitspielen - doch darum scheiterte das Vorhaben





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