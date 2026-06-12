Clint Eastwoods 'Dirty Harry': Die Inspiration durch James Cagneys psychopathischen Killer

Clint Eastwoods Figur in 'Dirty Harry' ist stark von James Cagneys skrupellosem Gangster aus einem anderen Film inspiriert. Die Szene, in der Harry Callahan einen Banküberfall unterbricht, während er einen Hotdog isst, erinnert deutlich an Cagneys beiläufige Grausamkeit.

In ' Dirty Harry ' zitiert Clint Eastwood eine ikonische Szene aus einem Gangsterfilm, die ihn besonders beeindruckte. Der Grund dafür ist James Cagney s psychopathischer Killer. Eastwood hat nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass er James Cagney verehrt.

Gleichzeitig betonte er lange, wie sehr er Imitationen ablehnt. Gegenüber dem Journalisten Paul Nelson erklärte er in einem Interview, dass er sich bewusst an einem völlig anderen Typus orientiert: einem skrupellosen Gangster, gespielt von James Cagney. Ausgerechnet dieser Moment verrät viel über Eastwoods Verständnis von Moral, Filmgeschichte und die Ambivalenz seiner berühmtesten Figur. 1971 erschien dann 'Dirty Harry' und mit ihm eine Szene, die Eastwood später selbst als Diebstahl bezeichnete. In einem Interview mit..





KINOde / 🏆 36. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Clint Eastwood Dirty Harry James Cagney Filmgeschichte Moral Ambivalenz Inspiration

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Wellness-Trend mit Folgen: Harry Enfield hört kaum nochEin Trend mit Tücken: Das Kaltwasserschwimmen hat Harry Enfields Gehör ruiniert. Der Comedian berichtet von seiner überraschenden Diagnose.

Read more »

'Eine seiner brillanten Schauspielleistungen': Clint Eastwood lobt John Wayne, obwohl sich beide nicht ausstehen konntenDie berufliche Beziehung zwischen den Hollywood-Stars John Wayne und Clint Eastwood war angespannt. Trotzdem konnte sich Letzterer mit Lob für eine Performance seines Kollegen nicht zurückhalten.

Read more »

Fans dürfen hoffen: Ist Clint Eastwood doch noch nicht in Rente?Vor wenigen Tagen erst ließ Kyle Eastwood verlauten, dass sich sein Vater in die wohlverdiente Rente verabschiedet habe. Jetzt meldete sich mit Scott Eastwood der andere Nachkömmling der Hollywood-Legende zu Wort. Und macht Hoffnung.

Read more »

Fans dürfen hoffen: Ist Clint Eastwood doch noch nicht in Rente?Vor wenigen Tagen erst ließ Kyle Eastwood verlauten, dass sich sein Vater in die wohlverdiente Rente verabschiedet habe. Jetzt meldete sich mit Scott Eastwood der andere Nachkömmling der Hollywood-Legende zu Wort. Und macht Hoffnung.

Read more »