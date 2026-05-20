Closet Indexing: Strategie behindert hinter dem Aktiv-Mantel

Die BaFin hat klare Schwellenwerte für Closet Indexing aufgestellt, wenn der Tracking Error (jährlich Standardabweichung der Renditedifferenz) unter 3 €; liegt, der Bestimmtheitsmaß R² (Anteil der Fondsrendite, der durch die Indexrendite erklärt wird) über 95 €; und das Beta-Muster zwischen 0,95 und 1,05 entspricht. Diese Kennzahlen lassen sich einfach in den Factsheets seriöser Anbieter wie in Wesentlichen Anlegerinformationen oder auf Dataportalen wie Morningstar finden.

Hinter dem aktiven Mantel vieler Fonds versteckt sich eine Strategie, die kaum vom Index weicht. Doch es gibt klare Schwellenwerte, an denen sich Closet Indexing erkennen lässt.

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Die BaFin hat 2017 verbindliche Transparenzpflichten für deutsche Verkaufsprospekte erlassen und Index-Hugging beschreibt die Praxis, einen Fonds als aktiv verwaltet zu vermarkten und entsprechend hohe Verwaltungsvergütungen zu erheben, obwohl die Anlagestrategie sich faktisch eng an einem Referenzindex orientiert. Wie aus der Auslegungsentscheidung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht vom 4.

April 2017 hervorgeht, beschreibt der englische Begriff "Closet Indexing" einen Fonds,"der sehr eng an einen Referenzwert angelehnt ist und daher eine eher passive Anlagestrategie zu verfolgen scheint", wobei der Anleger in den Vertriebsunterlagen nicht ausreichend über die tatsächliche Anlagepolitik informiert oder sogar in die Irre geführt werde. \r

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Die BaFin hatte im Jahr 2016 insgesamt 290 deutsche Aktienfonds untersucht und einzelne auffällige Fälle identifiziert, ohne aktiv vertriebene Reinst-Indexnachbildungen festzustellen.

Als Konsequenz verpflichtete die Aufsicht Kapitalverwaltungsgesellschaften, in den Verkaufsprospekten ab spätestens dem 31. Dezember 2017 verbindlich anzugeben, ob ein Fonds aktiv oder passiv verwaltet wird, einen etwaigen Referenzwert zu benennen, mögliche Höchstabweichungen zu erläutern und die Wertentwicklung von Fonds und Referenzwert grafisch über zehn Jahre gegenüberzustellen





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