Cloudflare-Aktie auf Drei-Jahreshoch: KI-Innovationen treiben Wachstum an

Die Cloudflare-Aktie erreicht ein Drei-Jahreshoch und wird durch die Aussicht auf KI-Innovationen angetrieben. Analysten reagieren vorsichtig optimistisch auf die Entwicklungen, loben die starke Quartalsergebnisse und die erfolgreiche Kundengewinnung.

Die Cloudflare -Aktie erreichte in den letzten Wochen ein Drei-Jahreshoch und konnte seit Jahresbeginn bereits um über 60 Prozent zulegen. Das IT-Sicherheitsunternehmen verspricht Innovationen im Bereich Künstliche Intelligenz (KI), die sein Wachstum spotenzial deutlich steigern könnten. Analysten reagieren vorsichtig optimistisch auf die Entwicklungen, lobend die starken Quartalsergebnisse von Cloudflare und die erfolgreiche Gewinnung neuer Kunden, insbesondere Großkunden .

Dennoch halten einige Experten die Aktie aktuell für relativ fair bewertet.Cloudflare hatte kürzlich für 2025 ein jährliches Umsatzwachstum von 25 Prozent auf fast 2,1 Milliarden US-Dollar prognostiziert. CEO Matthew Prince verwies dabei auf vielversprechende Entwicklungen im Bereich der KI-Fähigkeiten, die das Unternehmen auf neue Höhen heben könnten. Falls es Cloudflare tatsächlich gelingt, KI erfolgreich in seine Dienstleistungen zu integrieren, könnte dies dem Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil verschaffen, da es sein Dienstleistungsangebot erweitern und seine Kundengewinnung verbessern könnte. Die Tech-Experten von Mizuho und Susquehanna haben ihre Kursziele für Cloudflare erhöht: Mizuho sieht ein Ziel von 160 US-Dollar, Susquehanna von 170 US-Dollar. Beide Firmen loben die Q4-Leistung von Cloudflare, halten die Aktie jedoch aktuell für relativ fair bewertet. Mit seinen Zahlen für das vierte Quartal 2024 hat Cloudflare die Erwartungen der Analysten übertroffen. Mit einem bereinigten Gewinn je Aktie von 0,19 US-Dollar sowie einem Umsatzwachstum um 27 Prozent auf 459,9 Millionen US-Dollar wurden die Analystenerwartungen von 0,18 US-Dollar bzw. 452,04 Millionen US-Dollar übertroffen. Besonders hervorgehoben wurde der Erfolg bei der Gewinnung von Großkunden: Cloudflare steigerte die Zahl großer Kunden (definiert als Kunden, die mehr als 100.000 US-Dollar pro Jahr ausgeben) ebenfalls um 27 Prozent auf 3.497.





