Cloudflare kündigt den Erwerb von VoidZero an, Entwickler hinter Vite

Cloudflare kündigt den Erwerb von VoidZero an, der Entwickler hinter der nächsten Generation von JavaScript-Tooling-Vite. Durch den Erwerb werden die High-Performance-Tooling von VoidZero, einschließlich der Vite-Build-Tool, Vitest-Test-Runner, Rolldown-Bundler und Oxc-Toolchain, nativ in das Cloudflare-Ecosystem integriert. Indem Cloudflare seine globale Edge-Netzwerk und die Workers-Entwicklerplattform mit der modernen Web-Industriestandard-Toolchain von Vite verbindet, schafft Cloudflare eine reibungslose, einen-Klick-Deploy-Stack von lokalem Code direkt auf Cloudflares globales Netzwerk.

Cloudflare kündigt den Erwerb von VoidZero an, der Entwickler hinter der nächsten Generation von JavaScript- Tooling - Vite an. Durch den Erwerb werden die High-Performance- Tooling von VoidZero, einschließlich der Vite -Build-Tool, Vite st-Test-Runner, Rolldown-Bundler und Oxc-Toolchain, nativ in das Cloudflare -Ecosystem integriert.

Indem Cloudflare seine globale Edge-Netzwerk und die Workers-Entwicklerplattform mit der modernen Web-Industriestandard-Toolchain von Vite verbindet, schafft Cloudflare eine reibungslose, einen-Klick-Deploy-Stack von lokalem Code direkt auf Cloudflares globales Netzwerk. Die Anwendungsentwicklung erlebt eine grundlegende Veränderung. Der Aufstieg autonomer AI-Codierung-Agenten hat eine Ära der schnellen Anwendungsscaffolding eingeleitet, in der Geschwindigkeit und Vorhersagbarkeit von lokalem Code bis zur Produktionsumgebung von entscheidender Bedeutung sind.

VoidZero's Toolchain, ankerter durch Vite, hat sich als gemeinsame Substruktur für die Web-Ecosystem entwickelt und über 130 Millionen wöchentliche Downloads erzielt. Der Cloudflare-Vite-Plugin hat 13,9 Millionen wöchentliche Downloads erreicht, was etwa 10 % der gesamten wöchentlichen Volumina von Vite entspricht und beweist, dass Entwickler bereits diese kombinierte Stack für AI-geschriebene Anwendungen wählen.





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Cloudflare Voidzero Vite Javascript Tooling

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