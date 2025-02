Club Brügge besiegt Atalanta Bergamo im Hinspiel des Sechzehntelfinals

Club Brügge hat das Hinspiel des Sechzehntelfinals gegen Atalanta Bergamo mit 2:1 gewonnen und sich eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel geschaffen. Die Belgier waren die bessere Mannschaft und nutzten einen späten Elfmeter zum Lucky Punch.

Club Brügge hat das Hinspiel des Sechzehntelfinals gegen Atalanta Bergamo mit 2:1 gewonnen - und das nicht unverdient. Die Belgier waren in vielen Phasen die bessere Mannschaft und nutzten einen späten Elfmeter für den Lucky Punch . Brügge startete mit gleich fünf Veränderungen: Seys, Ordonez, Jashari, Talbi und Jutgla kamen für Sabbe, Spileers, Vetlesen, Vermant und Nilsson. Auf dem Flügel startete einmal mehr der Ex-Düsseldorfer Tzolis.

Bergamo ging als Favorit in die Partie und war in den Anfangsminuten um Kontrolle bemüht. Mit der ersten Brügge-Chance des auffälligen Tzolis (7.) begann jedoch eine starke Phase der Hausherren, die defensiv kompakt standen und offensiv immer wieder mit schnellem Kombinationsspiel überzeugten. Die Bergamasken offenbarten derweil ungewöhnliche Defensivschwächen. In den Zweikämpfen kamen die Italiener oftmals einen Schritt zu spät. Außerdem brachte die Gasperini-Elf den Gegner mit Ungenauigkeiten immer wieder in aussichtsreiche Situationen: Vanaken (9.) und Tzolis (14.) verpassten den Abschluss noch knapp, wenig später schoss Jutgla die Belgier verdient in Führung (15.). Atalanta war nicht ganz auf der Höhe und hatte in der Folge Glück, dass Brügge einige aussichtsreiche Angriffe nicht gut ausspielte und de Cuyper dazu nur das Außennetz traf (31.). In den Minuten vor der Pause erhöhten die Gäste dann den Druck und spielten sich in der Hälfte der Belgier fest. In der 40. Minute setzte Retegui den ersten nennenswerten Atalanta-Abschluss aus der zweiten Reihe vorbei, kurz darauf kam Mario Pasalic im Zentrum zum Kopfball und traf zum etwas schmeichelhaften 1:1-Pausenstand (41.). Wer dachte, dass die Gäste den Schwung in den zweiten Durchgang mitnehmen können, lag falsch. Brügge kam völlig unbeirrt aus den Kabinen und drückte direkt auf das 2:1. Dabei haperte es allein am Abschluss: Tzolis und Jutgla sowie de Cuyper ließen in der 54. Minute den erneuten Führungstreffer liegen, der pfeilschnelle Talbi scheiterte wenig später an Rui Patricio (58.). Atalanta trat offensiv wie in Hälfte eins nur selten in Erscheinung. Wenn, dann aber richtig: Wie in der 66. Minute, als Zappacosta nach einer Hereingabe von rechts plötzlich völlig frei im Sechzehner auftauchte und per Kopf am stark parierenden Mignolet scheiterte. Kurz darauf hatte der eingewechselte Samardzic die Führung auf dem Fuß, schoss jedoch vorbei (67.). Eine Schlussoffensive löste die Doppelchance nicht aus. Vielmehr flachte die Partie ab, weil beide Teams das Risiko mieden und daher kaum gefährlich ins letzte Drittel kamen. Brügge war in der Schlussphase vorne komplett abgemeldet. Bergamo näherte sich immer mal wieder an, wurde allerdings auch nicht mehr zwingend genug. So sah es lange nach einer Punkteteilung aus - bis in die Nachspielzeit. In dieser griff Hien Nilsson im eigenen Sechzehner leicht ins Gesicht. Der Stürmer ging zu Boden, bekam den Elfmeter und verwandelte ihn ganz spät zum Lucky Punch in den Maschen (90.+4). Mit dem 2:1 nehmen die Belgier eine starke Ausgangsposition mit ins Rückspiel, das am kommenden Dienstag um 21 Uhr in Bergamo steigt





