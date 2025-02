Club Brügge stürmt ins Achtelfinale der Champions League

Club Brügge besiegte Atalanta Bergamo im Playoff-Hinspiel der Champions League mit 2:1 und qualifizierte sich damit für die Zwischenrunde. Der belgische Verein zeigte eine starke Leistung und kämpfte sich durch einen Elfmeter in der Nachspielzeit zum Sieg.

Der Tabellenvierte der Serie A musste im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League um das Weiterkommen bangen: In der Nachspielzeit kassierte Atalanta Bergamo überraschend beim FC Brügge den K.o.-Treffer. Club Brügge ist im frühen Mittwoch-Spiel mit dem 2:1 (1:1) gegen Atalanta Bergamo eine Überraschung gelungen. Die Belgier gingen schon früh durch Ferrán Jutglà in Führung (15.).

Der sehr auffällige Chemsdine Talbi fing einen schwachen Pass auf den ehemaligen Bundesliga-Verteidiger Stefan Posch ab, dribbelte in den Strafraum und bediente Jutglà, der nur noch einschieben musste. In der Folge kamen die Italiener immer besser ins Spiel und trafen kurz vor dem Halbzeitpfiff durch Mario Pasalić zum Ausgleich (41.). In der zweiten Halbzeit wagten sich weder Brügge noch Bergamo aus der Deckung und so kam es zu kaum einer Torraumszene. Als dann schon alles nach einem Remis aussah, schlug Brügge doch noch zu. Kurz nach Ablauf der regulären Spielzeit kam es im Strafraum der Gäste zu einem Luftkampf, bei dem Isak Hien die Hand im Gesicht von Gustaf Nilsson hatte. Dafür gab es Elfmeter, der nach langer Überprüfung Bestand hatte: Nilsson selbst verwandelte zum 2:1-Endstand. Die Zwischenrunde um den Einzug ins Achtelfinale der Champions League stand im Mittelpunkt des Spiels. 16 Teams, die in der Ligaphase Plätze 9 bis 24 der 36 Teams belegt hatten, kämpfen hier um die letzten acht Plätze im Achtelfinale. Die Teilnehmer der Zwischenrunde treffen in dieser Runde auf die Teams der Plätze 1 bis 8 aus der Ligaphase. Die Auslosung für die Achtelfinal-Begegnungen findet am 21. Februar statt. Für jedes qualifizierte Team stehen zwei verschiedene Gegner zur Auswahl. Die Rückspiele sind für den 18. und 19. Februar geplant.





sportschau / 🏆 4. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Champions League Club Brügge Atalanta Bergamo Achtelfinale Playoff

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Club Brügge und Juventus Turin trennen sich unentschieden im Champions League-DuellClub Brügge und Juventus Turin spielten am 7. Spieltag der Champions League ein torloses Unentschieden. Trotz deutlicher Überlegenheit im Ballbesitz konnte Juventus Turin keine Treffer erzielen. Auch Club Brügge zeigte im ersten Abschnitt wenig offensive Durchschlagskraft. Nach der Pause bot das Spiel mehr Spannung, doch beide Teams scheiterten an den jeweiligen Torhütern. Das Unentschieden bringt beiden Teams wichtige Punkte für die Qualifikation zur K.O.-Runde der Champions League.

Weiterlesen »

Feuer am Stadion von Manchester City vor Champions-League-Spiel gegen BrüggeVor dem wichtigen Champions-League-Spiel gegen den FC Brügge kam es am Stadion von Manchester City zu einem Brand. Ein Merchandise-Stand stand in Flammen, die Partie konnte jedoch pünktlich angepfiffen werden.

Weiterlesen »

K. Beerschot VA : | 22. Spieltag | Jupiler Pro League 2024/25Infos, Statistik und Bilanz zum Spiel Club Brügge - K. Beerschot VA

Weiterlesen »

K. Beerschot VA 0:0 | 22. Spieltag | Jupiler Pro League 2024/25Liveticker mit allen Spielereignissen, Toren und Statistiken zum Spiel Club Brügge - K. Beerschot VA

Weiterlesen »

K. Beerschot VA 4:2 | 22. Spieltag | Jupiler Pro League 2024/25Schema zum Spiel Club Brügge - K. Beerschot VA

Weiterlesen »

Juventus Turin 0:0 | 7. Spieltag | Champions League 2024/25Schema zum Spiel Club Brügge - Juventus Turin

Weiterlesen »