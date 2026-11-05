Club der Reality Detektive 2026: Ausstrahlung, Stream und Kandidaten

Infos zur neuen Show Club der Reality Detektive 2026: Ausstrahlungsdaten im Free-TV, Streaming bei RTL+ und Details zu den 13 Kandidaten und dem Kriminalfall.

Die Sendung Club der Reality Detektive startete am Donnerstag, dem 1. Oktober 2026, exklusiv im Streaming-Dienst von RTLplus. Seit Freitag, dem 23. Oktober 2026, ist die Produktion auch im linearen Free-TV auf dem Sender RTL zu sehen. Die Sendung verbindet das Genre Reality-TV mit einem Kriminalfall, bei dem Promis gemeinsam einen Diebstahl aufklären müssen.

Terminplan und Sendezeitpunkte

Die Produktion erscheint seit dem Start immer donnerstags mit einer neuen Folge online. Im Fernsehen laufen die Episoden typischerweise in den Nachtstunden von Freitag auf Samstag. Der lineare Start erfolgte am 23. Oktober 2026 um 23:05 Uhr. Die weiteren Ausstrahlungen im Fernsehen sind fest für folgende Zeitpunkte geplant: Am Samstag, dem 24. Oktober 2026, läuft Folge 2 um 00:15 Uhr. Am 31. Oktober 2026 folgt die vierte Episode um 00:05 Uhr. Am Freitag, dem 6. November 2026, ist Folge 6 um 23:05 Uhr zu sehen, gefolgt von Folge 8 am 7. November um 01:10 Uhr. Die zehnte Episode wird am Samstag, dem 14. November 2026, um 00:10 Uhr gesendet.

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Streaming und Wiederholungen

Das Format ist sowohl im Fernsehen als auch digital verfügbar. Bereits seit dem 1. Oktober 2026 steht Club der Reality Detektive kostenlos bei RTLplus zum Abruf bereit. Für das lineare Fernsehen gibt es keine festen Termine für Wiederholungen der einzelnen Folgen. Zwar erscheinen manche Ausgaben erneut im Fernsehen, dies muss jedoch für jede Episode einzeln geprüft werden. Wer eine Ausstrahlung verpasst hat, kann die Inhalte nach der Erstausstrahlung jederzeit online nachschauen.

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Inhalt und Spielregeln

Der Kern der Show dreht sich um die versuchte Aufklärung des Diebstahls der Hündin Coco. Der Hund gehörte der Schlossherrin Madame S. und wurde von drei Tätern gestohlen. Insgesamt 13 Reality-Stars machen sich auf die Suche nach den Verbrechern und versuchen, den Fall gemeinsam zu lösen. Gelingt es ihnen, die Diebe zu entlarven, können sie einen Preis von 20.000 Euro gewinnen. Die Herausforderung besteht darin, dass sich die drei gesuchten Diebe von Anfang an unter den Teilnehmern befinden.

Dynamik und Kandidaten

Die Detektive wissen nicht, wer von den Spielern ein doppeltes Spiel spielt. Sie suchen gemeinsam nach Hinweisen, stellen Vermutungen an und versuchen herauszufinden, welche Personen sich verdächtig verhalten. Die drei Diebe versuchen hingegen, nicht entdeckt zu werden, indem sie die Ermittlungen beeinflussen und Mitspieler auf falsche Fährten locken. Die Teilnehmer müssen daher nicht nur Hinweisen folgen, sondern auch entscheiden, wem sie vertrauen können. Zu den Kandidaten gehören unter anderem Dilara Kruse, Laurenz Pesch, die Hellseherinnen Sarina und Shiana, Lukas Küchen, Garrysecret und weitere Prominente.