Alle Infos zum Start von Club der Reality Detektive im Oktober 2026: Wer sind die Kandidaten, wer spielt die Diebe und was ist der Preis? Hier alle Namen.

Die strategische Unterhaltungssendung "Club der Reality Detektive" wird ihre erste Staffel im Oktober 2026 starten. Im Mittelpunkt des neuen Formats steht ein Kriminalfall um die entführte Hündin Coco, die der Schlossherrin Madame S. gehört. Drei Diebe haben den Vierbeiner gestohlen und sich in einer Gruppe von Promi-Ermittlern versteckt.

Handlung und Preisgeld der ersten Staffel

Die Promi-Detektive versuchen den rätselhaften Fall zu lösen und den Hund wiederzufinden, ohne zu ahnen, dass sich die Täter mitten unter ihnen befinden. Ziel der Kandidatinnen und Kandidaten ist es, die gestohlene Hündin zu finden und sich gleichzeitig das Preisgeld in Höhe von 20.000 Euro zu sichern.

Also read Neue Kreditprüfung für Ratenkäufe unter 200 Euro ab 2026

Das Konzept verlangt den Teilnehmern strategisches Denken ab, da sie nicht nur den Fall lösen, sondern auch verdächtigen müssen. Die Spannung entsteht dadurch, dass die drei Diebe versuchen, ihre Identität zu verschleiern, während die ehrlichen Detektive Hinweise sammeln und Fehler finden.

Kandidat Jürgen Trovato und sein Hintergrund

Jürgen Trovato ist als Detektiv in der Sendung vertreten und wurde als gebürtiger Leverkusener bekannt. Seine ersten acht Lebensjahre verbrachte er in Catania auf Sizilien, da sein Vater Italiener und seine Mutter Deutsche ist. Ursprünglich plante er eine Karriere beim Bundesgrenzschutz, entschied sich jedoch anders.

Advertisement

Der Deutsch-Italiener bewarb sich zunächst als Warenhausdetektiv und gründete später mit seiner Frau Marta eine eigene Detektei. Der Fokus seiner Arbeit liegt bis heute auf Wirtschaftsfällen. Auch seine Tochter Sharon ist als Ermittlerin in dem Familienunternehmen aktiv.

Weitere Teilnehmer und ihr TV-Vorleben

Der Soap-Star Lars Steinhöfel ist ebenfalls im Cast. Ihm ist vielen Zuschauern durch seine Rolle als Easy Winter in der Serie "Unter Uns" bekannt, die seit 1994 läuft. Steinhöfel spielt die Figur seit 2005. Gabby Alves Rodrigues nimmt neben diesem Format auch an anderen Shows wie "Match my Ex" teil.

Anne Kruse stieg einen Tag vor dem Finale einer anderen Show aus und belegte den sechsten Platz. Sie hatte vor, Container-Chefin zu werden. Der Schauspieler Rüdiger Kuhn war bereits in vielen Rollen zu sehen, unter anderem als russischer Colonel Akakievich in "James Bond 007 - Die Welt ist nicht genug" aus dem Jahr 1999.

Der Fitness-Creator Meji war bereits Kandidat in "Are You The One?" und fragt sich jetzt, ob er beim "Club der Reality Detektive" ein Dieb oder ein Detektiv ist. Auch Herb ist seit 2021 ein fester Name im deutschen Reality-TV. Er gewann "Love Island" mit Bianca Balintffy und trat später in "Kampf der Realitystars" auf.

Advertisement

Landwirte und Influencer im Ermittlerteam

Ein Teilnehmer stammt aus der Bodenseeregion und arbeitet im landwirtschaftlichen Familienbetrieb mit schottischen Hochlandrindern. Er studierte Wirtschaftsingenieurwesen und wurde 2020 durch "Bauer sucht Frau" bekannt. Weitere Auftritte hatte er im Cast einer anderen Reality-Show.

Content Creatorin Annelie Henze ist an der Seite von Patrick Romer im Team. Content Creator Lukas KüchenGarry ist vor allem auf TikTok und Instagram aktiv. Influencer Garry Secret wirkte bereits in Formaten wie "The 50" mit. Auch Sarina, die Beratungen mit Kartenlegen anbietet, ist dabei, ebenso wie ihre Tochter Shiana-Mercedéss Kolibal, die sich auf Astrologie spezialisiert hat.