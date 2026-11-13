Club der Reality Detektive 2026: Kandidaten, Coco-Fall und 20.000 Euro Preisgeld

Die Strategie-Show Club der Reality Detektive startet im Oktober 2026 mit der ersten Staffel. Im Fall um die gestohlene Hündin Coco geht es um 20.000 Euro Preisgeld.

Die Strategie-Show Club der Reality Detektive startet im Oktober 2026 mit der ersten Staffel. Im Mittelpunkt steht der Fall um die Hündin Coco, die der Schlossherrin Madame S. gestohlen wurde. Drei Diebe sollen für den Diebstahl verantwortlich sein, und die Promi-Ermittlerinnen und Promi-Ermittler wollen den Fall lösen.

Die Teilnehmenden ahnen laut Ankündigung nicht, dass die Täterinnen oder Täter bereits mitten unter ihnen sind. Wer den Fall aufklärt, kann sich das Preisgeld von 20.000 Euro sichern. Der Fokus liegt damit auf Ermittlungsarbeit, Täuschung und Strategie zwischen den Kandidatinnen und Kandidaten.

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Wer ermittelt im Club der Reality Detektive?

Jürgen Trovato ist als Detektiv im Club der Reality Detektive 2026 dabei. Der gebürtige Leverkusener verbrachte seine ersten acht Lebensjahre im sizilianischen Catania, da sein Vater Italiener und seine Mutter Deutsche ist.

Ursprünglich wollte Jürgen Trovato eine Karriere beim Bundesgrenzschutz starten. Stattdessen bewarb er sich als Warenhausdetektiv und machte sich später selbstständig. Seine Detektei gründete er gemeinsam mit seiner Frau Marta, und bis heute liegt ihr Schwerpunkt auf Wirtschaftsfällen. Auch Tochter Sharon ist im Familienunternehmen als Ermittlerin tätig.

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Der Soap-Star Lars Steinhöfel dürfte vielen Zuschauern als Easy Winter aus der Serie Unter Uns bekannt sein. Die Serie gehört laut Bericht zu den dienstältesten Serien im Vorabendprogramm und läuft seit 1994 im TV. Seine Figur Easy Winter ist seit 2005 dabei.

TV-Erfahrung und Reality-Hintergründe der Kandidaten

Mehrere Teilnehmende bringen bereits Erfahrung aus anderen TV-Formaten mit. Gabby Alves Rodrigues war laut Bericht unter anderem bei Match my Ex zu sehen. Damit verfügt sie über Reality-Erfahrung, die sie nun im Club der Reality Detektive einsetzen kann.

Der Schauspieler Rudolph ist ebenfalls im Teilnehmerfeld vertreten. Er war bereits im Tatort zu sehen, etwa als Bösewicht in der Folge Herzjagd aus dem Jahr 1980. Zudem wirkte er im James Bond Film Die Welt ist nicht genug aus dem Jahr 1999 als russischer Colonel Akakievich mit.

Sarina bietet nach eigenen Angaben Beratungen unter anderem mit Kartenlegen und Hellsicht an. Ihre Tochter Shiana-Mercedéss Kolibal hat sich auf Astrologie spezialisiert. Mutter und Tochter ergänzen sich damit beruflich, wie der Bericht festhält.

Influencer und Content Creator im Teilnehmerfeld

Unter den Kandidatinnen und Kandidaten finden sich außerdem mehrere Influencer und Content Creator. Garry Secret ist vor allem auf TikTok und Instagram aktiv und war bereits in Formaten wie The 50 zu sehen. Annelie Henze ist ebenfalls als Content Creatorin beim Club der Reality Detektive dabei.

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Auch Lukas Küchen wird als Content Creator im Teilnehmerfeld genannt. Ob einzelne Teilnehmende zu den drei Dieben gehören oder als Detektive ermitteln, lässt sich dem Ausgangstext nicht eindeutig entnehmen. Die Frage, wer Coco gestohlen hat, bleibt Teil des Formats.

Auch Meji, ein Fitness-Creator aus der Bodenseeregion, gehört zu den Teilnehmenden. Er arbeitet im landwirtschaftlichen Familienbetrieb, zu dem unter anderem schottische Hochlandrinder gehören, und studierte Wirtschaftsingenieurwesen. Bekannt wurde er 2020 durch Bauer sucht Frau, zudem war er bereits bei Are You The One? dabei.

Ausstrahlung und offene Fragen zum Format

Der Start des Formats ist für Oktober 2026 angekündigt, die erste Staffel soll dann ausgestrahlt werden. Das Preisgeld von 20.000 Euro bleibt der zentrale Anreiz für die Ermittlungen im Fall Coco. Weitere Details zu Sendetermin und Ablauf nennt der Ausgangstext nicht.

Der Ausgangstext erwähnt zudem eine Kandidatin namens Kruse, die einen Tag vor dem Finale aus einem Format ausstieg und den sechsten Platz belegte. Welche Sendung gemeint ist, geht aus der Vorlage nicht klar hervor. Eine vollständige Übersicht aller Teilnehmenden lässt sich daraus nicht ableiten.