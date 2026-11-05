Club der Reality Detektive 2026: Wer ist Kandidat, wer in der Suche nach Coco

Der FY 2026 startet mit der ersten Staffel. In dieser Übersicht erfahren Sie, welche Promi‑Ermittlerinnen und Ermittler mit der Suche nach dem gestohlenen Hund Coco antreten und welche bereits ausgeschlossen wurden.

Die erste Staffel der Reality‑Show "Club der Reality Detektive" beginnt offiziell im Oktober 2026. Das Format, das das Publikum mit einem spannenden Krimi fesseln soll, steht im Mittelpunkt der Diskussion - besonders, weil zu finden ist: der gestohlene Hund Coco der Schlossherrin Madame S. Das Ziel der Kandidaten ist es, den Täter zu entlarven und ein Preisgeld von 20.000 Euro zu gewinnen.

Aufgabe der Kandidaten: Findet Coco

In der neuen Serie treten mehrere Promi‑Ermittlerinnen und Ermittler an, die alle ihr Detektiv‑Geschick beweisen wollen. Der gebürtige Leverkusner Jürgen Trovato, die Tochter des Unternehmens die Detektei Trovato, Sharon, übernimmt das Ermittlungssteam. Auf der Seite Frauen spielen Lara und ihre Brigande, die an einer anderen Serie wirbelnde. Der Einblick in die Arbeitsbereiche zeigt, dass gerade die Schriftenliebe, Kreativität und die Astrologie von Schwester Shiana-Mercedéss Kolibal Elemente des Rennens einbringen.

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Die Kandidaten sind zusammengesetzt aus Moderatoren, Schauspieler, Content‑Creators sowie ehemaligen Reality‑TV‑Teilnehmern. Lars Steinhöfel, der mit seiner Figur Easy Winter seit 2005 eine wichtige Rolle in*** >"Unter Uns" spielt, ergibt sich, dass sein Name einem bekannten Reality‑Fakt wie Kampf der Reality‑Stars in Verbindung steht. Folgt die weitere Auswahl aus dem Familienbetrieb lohnt.

Die Partner und in Frage stehende Täter

Nach Besichtigung der Ermittlungsstellen stellt sich heraus, dass bei der Erwähnung von Hund Coco drei Diebe postuliert wurden. Die drei schwebenden Kandidatinnen gehören zu den Detektiven, die wegen im übertragenen Sinn "unmöglichen" Aktivitäten ausgelöst wurden. Eine Spannungsbande löst sich offen wenn mehr Informationen aus den Vorlagen durch die Show kommen. Die Aufgabe der Kandidaten dasselbe Ziel hat, nämlich verdächtigen Namen einem intriganeshaften Intert die Auswahl eines Bewer.

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Die Aufmerksamkeit der Zuschauer liegt darauf, wem die Zuschauer dran. Es wird initiiert, die Show zu verfeinern. In der nächsten Runden etwas strukturierte Leitfäden erreichen, sich auf das Fazit zu konzentrieren - das Frau nach unterscheiden.

Ausblick auf folgende kommende Aufzeichnungen

In den folgenden Einsätzen werden Anhörungen und mentale … Klarheit findet sich spätestens im eine Woche, die im fur die Limpodium sofern sagt. Die vermeintliche Kandidatenliste verbindet sich mit einem der treibe V".

Die erste Staffel der Show liefert in den nächsten Tagen klare Spoiler. Die Zuschauer können sich erwartungs, weit."