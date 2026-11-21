Details zur neuen Show Club der Reality Detektive: Sendezeiten im TV ab Oktober 2026, kostenloser Stream bei RTL+ und Informationen zu den Kandidaten.

Die Sendung Club der Reality Detektive hat am 1. Oktober 2026 ihre Premiere gefeiert und verbindet das Format des Reality-TV mit der Spannung eines Kriminalfalls. Die erste Folge erschien exklusiv am Thursday, den 1. Oktober 2026, und seitdem folgt eine neue Episode jeden Donnerstags. Für Zuschauer, die das Lineartelevision bevorzugen, startete die Sendung am Freitag, 23. Oktober 2026, um 23.05 Uhr. Die Ausstrahlungen finden primär in den nächtlichen Sendezeitschlitzen von Freitag auf Samstag statt.

Sendezeiten und TV-Plan für Oktober und November

Die genauen Sendezeiten für die nächsten Wochen sind bereits festgelegt und ermöglichen es den Fans, die Ermittlungen live oder in zeitversetzter Wiedergabe zu verfolgen. Die Folge 2 wird am Samstag, 24. Oktober 2026, um 0.15 Uhr ausgestrahlt. Die Episode 4 folgt am Samstag, 31. Oktober 2026, um 0.05 Uhr. Für die Folgemonate sind die Termine am Freitag, 6. November 2026, um 23.05 Uhr für Folge 6 und am Samstag, 7. November 2026, um 1.10 Uhr für Folge 8 geplant.

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Der Plan für November und Dezember ist ebenfalls schon bekannt. Folge 10 läuft am Samstag, 14. November 2026, um 0.10 Uhr. Am Freitag, 20. November 2026, erscheint Folge 12 um 23.10 Uhr. Die Ermittlungen gehen weiter am Samstag, 21. November 2026, um 1.10 Uhr mit Folge 14. Am Samstag, 28. November 2026, sendet der Sender um 0.15 Uhr die 16. Episode. Der finale Teil der ersten Staffel, die 20. und letzte Folge, wird am Samstag, 5. Dezember 2026, um 2.20 Uhr gezeigt.

Streaming-Verfügbarkeit und kostenlose Zugänge

Neben der线性 Ausstrahlung bietet die Produktion auch digitale Optionen für die Zuschauer an. Seit dem 1. Oktober 2026 steht Club der Reality Detektive kostenlos bei der Streaming-Plattform RTL+ zur Verfügung. Dies erlaubt es den Fans, unabhängig von den nächtlichen TV-Zeiten in die Ermittlungen einzutauchen. Ab dem 23. Oktober 2026 ist die Sendung zudem in der Mediathek von RTL+ verfügbar.

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Falls Zuschauer eine Ausstrahlung im Fernsehen verpassen, können sie die Episoden jederzeit online nachverfolgen. Es gibt keine festen Termine für Wiederaufnahmen im linearen Fernsehen, doch gelegentlich werden bereits gezeigte Folgen erneut im TV übertragen. Es muss daher für jede einzelne Episode geprüft werden, ob eine zusätzliche Sendung geplant ist. Die digitale Plattform bietet hier die sicherste Alternative, um keine Handlungslinie zu verpassen.

Handlung: Der Fall der verschwundenen Hündin Coco

Im Zentrum der Serie steht der Kriminalfall um die verschwundene Hündin Coco. Drei Diebe haben den Hund der Schlossherrin, die im Sender unter dem Decknamen Madame S. bekannt ist, entwendet. Insgesamt dreizehn Reality-Stars machen sich gemeinsam auf die Suche nach den Tätern und versuchen, den Fall zu lösen. Der Gewinn für die Detektive beträgt 20.000 Euro, falls es ihnen gelingt, die Diebe zu entlarven.

Die besondere Herausforderung besteht darin, dass sich die drei gesuchten Diebe bereits von Anfang an unter den Realitystars befinden. Die Detektive wissen zunächst nicht, wer von ihnen ein doppeltes Spiel spielt. Die Teilnehmer müssen Hinweise sammeln, Vermutungen anstellen und prüfen, wer sich verdächtig verhält. Währenddessen versuchen die drei Diebe, nicht entdeckt zu werden, die Ermittlungen zu beeinflussen und ihre Mitspieler auf falsche Fährten zu locken.

Kandidatenliste und Vergleich mit ähnigen Formaten

Die Teilnehmer setzen sich aus bekannten Persönlichkeiten des deutschen Fernsehs zusammen. Zu den Kandidaten gehört die Reality-Taktikerin Dilara Kruse, 35 Jahre alt, bekannt aus Promi Big Brother, The Power, Promis unter Palmen und Forsthaus Rampensau. Der Reality-Abenteurer Laurenz Pesch, 25 Jahre alt, ist durch Reality Backpackers bekannt. Die TV-Hellseherinnen Sarina und Shiana treten aus dem Programm Spirit TV an.

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Zudem sind der Content Creator Lukas Küchen, 27 Jahre alt, und das Social-Media-Phänomen Garrysecret, 22 Jahre alt, an Bord. Ein weiterer Teilnehmer ist 30 Jahre alt und stammt aus Bauer sucht Frau und Das große Promi-Büßen. Die Struktur erinnert stark an die Show Die Verräter. Auch dort gibt es geheime Gegenspieler unter den Teilnehmern. Während die Loyalen herausfinden müssen, wer zu den Verrätern gehört, müssen diese unerkannt bleiben und täuschen, wodurch Misstrauen und das Entlarven der Gegenspieler im Mittelpunkt stehen.

Club der Reality Detektive ist der deutsche Ableger der französischen Vorlage The Detective Club aus dem Jahr 2025. Die Mischung aus Realfilm und Krimiszenario bietet eine neue Dimension für Fans von Detektivsgeschichten und Reality-TV. Die Kombination aus psychologischem Spiel und Kriminalfall sorgt für eine hohe Spannung, da die Grenzen zwischen Opfer und Täter verschwimmen.

Die Staffel endet am 5. Dezember 2026 mit der 20. Folge. Bislang ist nicht bekannt, wie viele Folgen insgesamt produziert wurden oder ob eine Fortsetzung geplant ist. Die Zuschauer können sich jedoch auf eine intensive Zeit der Ermittlungen freuen. Die digitale Verfügbarkeit bei RTL+ stellt sicher, dass alle Episoden langfristig archiviert sind und jederzeit abrufbar bleiben. Die Show bedient sich also nicht nur aktueller Trends, sondern etabliert sich als feste Größe im Unterhaltungsangebot.