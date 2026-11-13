Club der Reality Detektive: Sendezeiten, Streaming und Fakten zur neuen Show 2026

Alle Infos zur RTL-Show: Wann läuft Club der Reality Detektive im TV? Free-TV Start ab dem 23. Oktober 2026. Streaming bei RTL+. Fakten zu Kandidaten und Fall.

Die neue Reality-Show "Club der Reality Detektive" hat am 1. Oktober 2026 ihre Premiere gefeiert und verbindet das Format des Reality-TV mit spannenden Kriminalfällen. Seit Freitag, dem 23. Oktober 2026, ist die Sendereihe auch im kostenlosen Free-TV auf RTL Television zu sehen. Zuvor wurde die erste Episode bereits am Donnerstag, dem 1. Oktober 2026, exklusiv auf der Streaming -Plattform RTL+ veröffentlicht. Seitdem erscheint jede Woche donnerstags eine neue Folge im digitalen Angebot des Anbieters. Die genaue Anzahl der insgesamt produzierten Episoden wurde von den Verantwortlichen bisher nicht öffentlich bekannt gegeben.

Übertragungstermine im Free-TV und Streaming

Die Ausstrahlung im linearen Fernsehen startet um 23.05 Uhr am Freitagabend. Die neuen Folgen sind in der Regel in den Nächte von Freitag auf Samstag im Programm. Wer die Erstausstrahlung verpasst, findet die Episoden oft in den frühen Morgenstunden am folgenden Samstag. Die bisher feststehenden Sendezeiten der Episoden im Free-TV lauten wie folgt: Folie 2 wird am Samstag, den 24. Oktober 2026, um 0.15 Uhr gezeigt. Die vierte Episode folgt am Samstag, den 31. Oktober 2026, um 0.05 Uhr. Die sechste Sendung ist am Freitag, den 6. November 2026, um 23.05 Uhr zu sehen. Die achte Episode läuft am Samstag, den 7. November 2026, um 1.10 Uhr. Die zehnte und bisher letzte bekannte Folge wird am Samstag, den 14. November 2026, um 0.10 Uhr ausgestrahlt.

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Streaming auf RTL+ und Verfügbarkeit der Folgen

Die digitale Verfügbarkeit der Serie bietet Fans große Flexibilität bei der Betrachtung. Bereits seit dem 1. Oktober 2026 steht "Club der Reality Detektive" kostenlos auf der Plattform RTL+ zur Verfügung. Nutzer können dort jede neu ausgestrahlte Folge sofort nach der Erstausstrahlung im Fernsehen abrufen. Im Gegensatz zu vielen anderen Formaten gibt es keine festen, vorab genannten Zeiten für Wiederholungen der Episoden im linearen Fernsehen. Manchmal werden bereits ausgestrahlte Sendungen erneut im Programm wiederholt, jedoch muss dies für jede einzelne Folge separat überprüft werden. Die digitale Bibliothek auf RTL+ bleibt jedoch dauerhaft ein verlässlicher Ort, um verpasste Folgen nachzuholen.

Handlung und Mechanismus der Detektiv-Spielshow

Der Kern der Sendung dreht sich um den Diebstahl der Hündin Coco, die der fiktiven Schlossherrin "Madame S." gehört. Insgesamt 13 Reality-Stars machen sich auf die gemeinsame Suche nach den drei Tätern, um den Fall aufzuklären. Das Ziel der Detektive ist es, die Diebe zu entlarven. Gelingt dieser Erfolg, können die Ermittler einen Hauptgewinn in Höhe von 20.000 Euro für sich verbuchen. Die besondere Herausforderung besteht darin, dass sich die drei gesuchten Diebe von Beginn an unter den Teilnehmern befinden. Die anderen Spieler wissen jedoch nicht, wer von den Mitstreitern ein doppeltes Spiel betreibt.

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Kandidatenliste und berühmte Teilnehmer der Staffel

Unter den 13 Teilnehmern befinden sich mehrere bekannte Gesichter aus der deutschen Promiszene. Die Reality-Taktikerin Dilara Kruse, 35 Jahre alt, ist bekannt aus "Promi Big Brother", "The Power", "Promis unter Palmen" und "Forsthaus Rampensau". Der Reality-Abenteurer Laurenz Pesch, 25 Jahre alt, hat zuvor an "Reality Backpackers" teilgenommen. Die TV-Hellseherinnen Sarina und Shiana repräsentieren das Genre "Spirit TV" in der Show. Content Creator Lukas Küchen, 27 Jahre alt, stammt aus "Die Reality Star Academy". Das Social-Media-Phänomen Garrysecret, 22 Jahre alt, ist durch "Good Luck Guys" bekannt. Zusätzlich ist ein 30-jähriger Kandidat aus "Bauer sucht Frau" und "Das große Promi-Büßen" im Team.

Unterschiede zu ähnlichen Formaten wie Die Verräter

Experten und Zuschauer bemerken Parallelen zu anderen Formaten, insbesondere zu "Die Verräter". Bei beiden Shows befinden sich geheime Gegenspieler unter den Teilnehmern. Während die sogenannten Loyalen bei "Die Verräter" herausfinden müssen, wer zu den Verrätern gehört, versuchen diese unerkannt zu bleiben und die anderen zu täuschen. Dieser Mechanismus führt zu einer Atmosphäre, die von Misstrauen, Täuschung und dem Entlarven der Gegenspieler geprägt ist. Ähnlich wie in "Club der Reality Detektive" steht dabei vor allem das psychologische Spiel im Mittelpunkt. Die Teilnehmer müssen nicht nur den physischen Hinweisen folgen, sondern auch entscheiden, wem sie vertrauen können und wer möglicherweise nicht die Wahrheit sagt.