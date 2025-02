Club Siegt Dank Janders Tor gegen Ulm

Der 1. FC Köln setzt seine positive Serie fort und besiegte den Tabellenletzten Ulm mit 2:0. Casper Jander erzielte das entscheidende Tor, Janis Antiste erhöhte in der Nachspielzeit auf 2:0.

Gegen den Tabellenvorletzten aus Ulm fehlte der Mannschaft von Trainer Miroslav Klose lange der richtige Biss. Erst ein Gewaltschuss von Casper Jander in der 86. Minute stellte die Weichen auf Sieg . Beim 2:0 (0:0) traf dann auch noch Winterneuzugang Janis Antiste (90.+3). Damit holte der Club neun Punkte aus den jüngsten drei Partien und bleibt in der Tabelle mit nun 34 Punkten in Lauerposition. Bei fünf Zählern Rückstand auf den Relegationsrang ist es aber immer noch ein weiter Weg nach oben.

Krattenmachers Dummheit hilft dem Club Über die erste Hälfte kann man getrost den Mantel des Schweigens hüllen. In der ereignisarmen Halbzeit zeigten sich beide Teams zwar durchaus engagiert, doch echte Torgefahr ging von keinem Team aus. Insgesamt fehlt es beiden Mannschaften an Präzision und Durchschlagskraft in der Offensive. Nach dem Wechsel änderte sich das zunächst nicht. Erst in der 59. Minute schwächten sich die Gäste aus Schwaben selbst. Der nach einem Schubser bereits verwarnte Maurice Krattenmacher leistete sich eine plumpen Schwalbe im Strafraum und sah völlig zurecht Gelb-Rot. Danach drängte der Club auf den Führungstreffer, der Jander mit seinem sehenswerten 20-Meter-Schuss in den Winkel gelang. Da passte kein Blatt mehr zwischen Ball und Pfosten. Janis Antiste erhöhte in der Nachspielzeit dann noch auf 2:0





Fußball 1. FC Köln ULM

