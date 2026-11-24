Sie sind pathetisch und musikalisch oft armselig. Und doch wird der Stadionbesuch erst durch sie so richtig schön. Vereinshymnen muss man eigentlich lieben, oder?

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