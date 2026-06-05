Co-Stars über Tom Hardy bei "Star Trek: Nemesis": Neue Einblicke in die Dreharbeiten

Jahre nach "Star Trek: Nemesis" äußern sich Co-Stars über Tom Hardy und Regisseur Stuart Baird. Ron Perlman lobt Hardy als respektvoll, während Brent Spiner eine schlechte Behandlung durch Baird andeutet. Ein Widerspruch zu Patrick Stewarts Erinnerungen?

Im Jahr 2002 kam " Star Trek : Nemesis" in die Kinos und markierte eine der ersten großen Kinorollen von Tom Hardy , der damals noch weit davon entfernt war, ein Hollywood-Star zu sein.

Mehr als 20 Jahre später sorgen Aussagen von Co-Stars für neue Diskussionen über die Dreharbeiten und wie Hardy damals behandelt worden sein soll. Ron Perlman erinnerte sich an einen sehr zurückhaltenden, aber ausgesprochen respektvollen Kollegen, den er als "so sweet" beschrieb und betonte, wie dankbar Hardy für die gemeinsame Zeit am Set gewesen sei. Die beiden hätten sich "stark verbunden" gefühlt.

Brent Spiner, der erneut Data spielte, ging einen Schritt weiter und wurde deutlich: Tom Hardy sei vom Regisseur Stuart Baird "nicht sehr gut behandelt" worden, wobei Spiner offenließ, was genau damit gemeint war. Perlman kritisierte Baird scharf und behauptete, dieser sei eigentlich Editor gewesen und habe nur deshalb Regie geführt, weil ihm das Studio einen Gefallen geschuldet habe.

Diese Aussagen stehen in einem interessanten Kontrast zu früheren Erinnerungen von Patrick Stewart, der Hardy in seinen Memoiren als "seltsamen, einzelgängerischen jungen Mann" beschrieb, der kaum Kontakt zu anderen gesucht habe. Falls Hardy tatsächlich schlecht behandelt wurde, könnte das sein zurückgezogenes Verhalten zumindest teilweise erklären. Umso bemerkenswerter sind Perlmans positive Worte, da Hardy später immer wieder ein Ruf als schwieriger Schauspieler vorauseilte. Die Kritik an Stuart Baird kommt zudem nicht zum ersten Mal aus den Reihen von "Star Trek".

Mehrere Beteiligte hatten bereits in der Vergangenheit angedeutet, dass der Regisseur wenig Interesse an der Franchise hatte. Jonathan Frakes zufolge sei Baird auch nicht daran interessiert gewesen, sich von den langjährigen Darsteller*innen etwas über ihre Figuren sagen zu lassen. Rückblickend wirkt es daher kaum überraschend, dass "Star Trek: Nemesis" nicht nur bei Fans umstritten ist, sondern auch an den Kinokassen deutlich hinter den Erwartungen zurückblieb





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