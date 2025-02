CO2-Preis für Schiffsverkehr: Weltweit erste Klimaschutzabgabe in den Verhandlungen

Eine wachsende Anzahl von Ländern strebt bei der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation (IMO) einen CO2-Preis für den Schiffsverkehr an. Dieser Vorschlag stellt die weltweit erste Klimaschutzabgabe in diesem Bereich dar und könnte zu einer Reduktion der CO2-Emissionen der Schifffahrt beitragen.

Eine wachsende Zahl von Ländern drängt bei der Internationalen Seeschifffahrt sorganisation ( IMO ) auf eine CO₂-Abgabe für den Schiffsverkehr . Es wäre die weltweit erste Klimaschutzabgabe dieser Art. Unter den Befürwortern sind einige vom Meeresspiegelanstieg bedrohte pazifischen Inselstaaten, alle EU-Mitgliedsländer und vor allem Panama, Liberia und die Marshall Islands.

Obwohl sie in der Minderheit sind, verkehrt unter ihrer Flagge mehr als die Hälfte aller Seeschiffe, gemessen an der Tonnage. Das verleiht ihren Forderungen einen hohen Symbolwert, wodurch die Chancen auf eine Einigung gut stehen.Ende Februar werden die Verhandlungen auf Arbeitsebene fortgesetzt, im April soll eine Einigung erzielt und im Herbst final abgesegnet werden. Die neue US-Regierung unter Donald Trump könnte die Verhandlungen beeinflussen, unklar ist jedoch, ob die übrigen IMO-Mitglieder sie im Ernstfall überstimmen würden. Auf den Weltmeeren sind mehr als 100.000 Schiffe unterwegs, vor allem Frachter. Sie wickeln 90 Prozent des Welthandels ab, verbrauchen jährlich rund 300 Millionen Tonnen fossile Treibstoffe und sorgen für rund drei Prozent der globalen Emissionen von klimaschädlichem Kohlendioxid (CO₂). Die IMO ist die UN-Sonderorganisation für Angelegenheiten des internationalen Seetransports mit 176 Mitgliedsländern. Bisher lag ihrer Fokus auf Standards für einen sicheren Schiffsbetrieb auf der Basis etablierter, also fossiler Antriebstechnologien. Doch zur Entwicklung innovativer, klimaverträglicher Antriebssysteme hat die Behörde bisher wenig beitragen können.Dafür gibt es einige Gründe: zu wenig Personal für Forschung und Entwicklung, Unklarheit über das Mandat der Behörde und das Streben nach Konsens. Mehrheitsentscheidungen sind zwar möglich, doch tatsächlich herrscht „eine ausgeprägte Kultur und Tradition, Entscheidungen im Konsens zu treffen“. Das lähmt die Entscheidungsprozesse. Erst 2018 konnten sich die IMO-Mitglieder auf einen Plan zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen einigen. 2023 wurde das Ambitionsniveau angehoben. Nun soll die Reduzierung der Treibhausgasemissionen der Seeschifffahrt um das Jahr 2050 „netto null“ betragen. Ozeanschiffe haben eine Lebensdauer von bis zu 40 Jahren. Wenn die Schifffahrt um 2050 herum klimaneutral sein soll, muss also schnell gehandelt werden. Die IMO-Mitgliedsländer diskutieren jetzt einen Vorschlag, Ende Dezember vergangenen Jahres von 47 Ländern mit Unterstützung der International Chamber of Shipping (ICS), der Interessenvertretung der Schiffseigner und -betreiber, gemacht wurde: eine Abgabe auf die Treibhausgasemissionen von Schiffen. In dem Papier werden auch Beträge genannt, die allerdings sämtlich noch in eckigen Klammern stehen, also umstritten sind: 18,75 US-Dollar, 100 US-Dollar oder 150 US-Dollar – jeweils pro Tonne emittiertem CO₂-Äquivalent. Kommt die Abgabe, hätten die Betreiber einen Anreiz, den Energieverbrauch ihrer Schiffe zu reduzieren





