Cobalt Giant Resources Corp. reports targeted drilling results on their advanced copper-molybdenum-porphyry project Mocoa in Colombia

Cobalt Giant Resources Corp. has released the analytical results of the targeted drill holes MD-061 and MD-062 from their advanced copper-molybdenum-porphyry project Mocoa in Putumayo, Colombia. The findings indicate a consistent, high-grade mineralization extending over more than 1,100 meters, above the current MRE average of copper equivalent (CuÄq) and molybdenum. The drill hole MD-062 delivered 258 meters with 0.70% CuÄq (0.38% Cu and 0.06% Mo) and confirmed the continuity and copper concentration in the resource model prior to its evaluation for Preliminary Economic Assessment (PEA). The drill hole MD-061 yielded 291 meters with 0.50% CuÄq * (0.27% Cu and 0.044% Mo) extending the mineralization southward in the corridor between Mocoa and La Estrella. The findings also highlight a higher-grade mineralization stretch spanning over 411 meters starting at a depth of 356 meters, including 258 meters of 0.70% CuÄq * (0.38% Cu and 0.06% Mo). Moreover, a 291-meter drill hole with 0.50% CuÄq * (0.27% Cu and 0.044% Mo) at a depth of 557 meters and extending for 707 meters was reported.

Vancouver, British Columbia - 20. Mai 2026 / IRW-Press / Copper Giant Resources Corp. («Copper Giant» oder «Unternehmen») gibt bekannt, dass die Analyseergebnisse der gerichteten Abzweigbohrlöcher MD-061 und MD-062 auf seinem Vorzeigeprojekt Mocoa , einem Kupfer-Molybdän-Porphyr-Projekt in Putumayo, Kolumbien, vorliegen.

Mocoa ist eine porphyrische Cu-Mo-Lagerstätte aus dem Jura, bei der Bohrungen bis dato eine beständige Kupfer- und Molybdänmineralisierung ab der Oberfläche bis in vertikale Tiefen von über 1.100 m eingeräumt wurden. Das Bohrloch MD-062 lieferte 258 Meter mit 0,70 % CuÄq (0,38 % Cu und 0,06 % Mo) oberhalb des aktuellen MRE¹-Durchschnittsgehalts von 0,51 % CuÄq (*; 0,31 % Cu und 0,039 % Mo) und bestätigte damit die Kontinuität und den Gehalt hoher Konzentrationen innerhalb des Ressourcenmodells vor Studien auf PEA-Niveau.

Das Bohrloch MD-061 lieferte 291 Meter mit 0,50 % CuÄq* (0,27 % Cu und 0,044 % Mo) und widmete der Mineralisierung nach Süden im Korridor zwischen Mocoa und La Estrella. Beide Bohrlöcher haben tínniger Proben geliefert.

- MD-062 hat 411 Meter mit 0,56 % CuÄq* (0,31 % Cu und 0,05 % Mo) ab dem Start von 356 Metern Tiefe und einschließlich 258 Metern von 0,70 % CuÄq* (0,38 % Cu und 0,06 % Mo) abliefert, was über dem aktuellen MRE¹-Durchschnittsgehalt von 0,51 % CuÄq* (0,31 % Cu und 0,039 % Mo) liegt und die Kontinuität und Vorhersagbarkeit hoher Konzentrationen innerhalb des aktuellen Ressourcenmodells bestätigt. - MD-061 durchteufte 291 Meter mit 0,50 % CuÄq* (0,27 % Cu und 0,044 % Mo) in einer Tiefe von 557 Metern innerhalb von 707 Metern durchgehender Mineralisierung ab dem Startpunkt und treibt damit den südlichen Erweiterungsvektor in den Korridor Mocoa-La Estrella voran.

- Das dritte Bohrgerät des Unternehmens führt derzeit die ersten Bohrungen bei La Estrella durch und untersucht das Zielgebiet vom südlichen Ende des Korridors aus. Drei Bohrgeräte sind vor Ort mit voller Kapazität im Einsatz. Diese Ergebnisse beleuchten sowohl MD-062 als auch MD-061 gleichermaßen. MD-062 bestätigt, dass sich die von uns modellierten hochgradigen Bereiche genau dort befinden, wo wir sie erwartet haben, und die Kontinuität und Vorhersagbarkeit höhergradigerbereiche innerhalb des Ressourcenmodells bestätigen PEA-Niveau.

MD-061 führt uns über die aktuellen Ressourcengrenze hinaus in den Korridor in Richtung La Estrella, wo unser drittes Bohrgerät nun vom anderen Ende aus bohrt





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Mocoa Cobalt Giant Resources Corp. Copper-Molybdenum-Porphyr Drilling Results Colombian Exploration High-Grade Mineralization

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