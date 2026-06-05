Cobolli erreicht Paris-Finale nach Arnaldi-Rückzug aus gesundheitlichen Gründen

Nach einem spektakulären Halbfinalrückzug von Matteo Arnaldi aufgrund plötzlicher Krankheit zieht Flavio Cobolli kampflos ins Endspiel eines Turniers in Paris ein. Die beiden Freunde zeigten sich emotional berührt von der unerwarteten Wendung.

In einem überraschenden Turnierverlauf in Paris erreichte der Italiener Flavio Cobolli das Endspiel, nachdem sein Freund Matteo Arnaldi kurz vor dem Halbfinalmatch zurückziehen musste. Arnaldi, der in der Weltrangliste auf Platz 104 stand und durch starke Leistungen das Halbfinale erreicht hatte, litt unter plötzlichen gesundheitlichen Problemen.

Er beschreibt, wie er sich bereits in der Nacht zuvor unwohl fühlte, mit Magenbeschwerden, Fieber und Kältegefühl aufwachte und trotz mehrfacher Versuche, including ärztlicher Behandlung, nicht in der Lage war, das Match zu bestreiten. Arnaldi vermutet eine Viruserkrankung als Ursache und äußerte sein Bedauern gegenüber den Zuschauern, zeigte sich aber gleichzeitig erfreut für seinen Freund Cobolli, der nun kampflos ins Finale einzog. Cobolli, der selbst emotional berührt war von der Situation, würdigte Arnaldi als große Inspiration und herausragenden Menschen.

Trotz des ungewöhnlichen Finaleinzugs bleibt für Cobolli unklar, ob die unverhofften freien Tage vor dem Endspiel einen Vorteil bringen. Er plant, dennoch zu trainieren und sich auf das Duell vorzubereiten





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