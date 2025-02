Cobra Kai: Das Ende der Miyagi-Ära?

Die beliebte Cobra Kai-Serie erreicht mit Staffel 6 Teil 3 das große Finale. Doch wird es wirklich das Ende sein? Immer mehr Fans fragen sich, ob Cobra Kai nach Staffel 6 wirklich abgeschlossen ist. Der Trailer verspricht packende Kämpfe und eine Auflösung der offenen Fragen. Mit Karate Kid: Legends gibt es allerdings schon einen Ausblick auf das Danach und die Zukunft des Miyagi-Universums.

Cobra Kai , in den letzten Jahren zu den großen Überraschungen aufgestiegen, soll mit Staffel 6 Teil 3 im großen Finale enden. Doch wird das Miyagi-Universum endgültig geschlossen? Die Karate Kid -Trilogie der 1980er Jahre von Robert Mark Kamen hat eine ganze Generation geprägt und die beiden Karate-Kämpfer William Zabka als Johnny Lawrence und Ralph Macchio als Daniel LaRusso weltberühmt gemacht.

Zur Freude vieler Fans erschien im Jahr 2018 mit „Cobra Kai“ eine Serienfortsetzung, die 34 Jahre nach dem Finale des Karate-Turniers aus dem ersten Film ansetzt. Wieder mit dabei sind Johnny Lawrence und Daniel LaRusso, die die nächste Generation von Karate-Kämpfern ausbilden. Bisher hat die Serie auf sechs Staffeln gebracht, die am 13. Februar 2025 mit Teil 3 das große Finale zeigen. Doch wird man die beliebten Kämpfer wiedersehen oder ist das Ende der Miyagi-Ära eingeläutet? Habt ihr die finale Staffel von „Cobra Kai“ noch nicht gesehen? Dann wird es allerhöchste Zeit! Der Trailer verrät, worauf ihr euch freuen könnt. Cobra Kai Staffel 6 (Teil 1) Trailer - OmU Worauf könnt ihr euch bei „Cobra Kai“ Staffel 6 Teil 3 freuen? +++ Achtung: Es folgen Spoiler zu „Cobra Kai“ Staffel 6 +++ Die Anspannung war groß im Vorfeld des Sekai Taikai in Barcelona. Als es dann ins Halbfinale ging, meldete sich ein zuvor disqualifiziertes Dojo zurück und sorgte für mächtig Aufregung. Als Folge entbrannte ein wildes Durcheinander zwischen den Kämpfern, die sich nun gegenseitig duellierten. Ob John Kreese gegen Terry Silver, Sensei Wolf gegen Johnny Lawrence oder andere, die Situation geriet außer Kontrolle. Noch mehr Karate-Action findet ihr in unserer Bilderstrecke. Viel Spaß beim Durchschauen: Als sich dann die Stimmung wieder legte, blieb Kwon aus dem Dojo von Johnny Lawrence am Boden liegen, mit dem folgentitelgebenden „Eunjangdo“ erstochen. Die Rivalitäten und Vorfälle des Turniers werden den dritten Teil und damit das Finale von „Cobra Kai“ maßgeblich beeinflussen. Auch die Rückkehr von Terry Silver wird eine tragende Rolle spielen, sowie das Wissen über Miyagis Geheimnis. Miyagi, einst Mentor von Daniel LaRusso, trat selbst vor langer Zeit im Turnier an, was allerdings tödlich endete. Der Rolle des Mentors wird so viel mehr Komplexität eingehaucht und Daniel wird sich seinen Dämonen stellen müssen, um über sie hinwegzukommen. Wie geht es nach „Cobra Kai“ Staffel 6 weiter? Nach dem großen Finale von Staffel 6 endet die Welt der Karate-Kämpfer noch nicht ganz, doch nicht so, wie ihr vielleicht denkt. Denn mit „Karate Kid: Legends“ habt ihr die Möglichkeit, Ralph Macchios Rolle des Daniel La Russo gemeinsam an der Seite von der Martial-Arts-Legende Jackie Chan, der bereits in der Neuverfilmung mitgewirkt hat, zu sehen. Der Film, den ihr ab dem 29. Mai 2025 im Kino sehen könnt, macht einen Zeitsprung von drei Jahren nach Staffel 6 und verspricht mit Sicherheit wieder eine Menge actiongeladener Kampfszenen. Der erste Trailer lässt bereits große Unterhaltung vermuten: Karate Kid Legends - Trailer Deutsch Wir sind gespannt und freuen uns bereits jetzt, die beiden Karate-Legenden Macchio und Chan gemeinsam vor der Kamera zu sehen. Tatsächlich ist auch immer wieder die Rede von Spin-offs zur Serie, die bis dato allerdings keine offizielle Bestätigung gefunden haben. Die Macher Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg und Josh Heald sind allerdings zuversichtlich, dass irgendwann in naher Zukunft an einem Spin-off gearbeitet werden könnte. Haltet euch für echte Fans der Reihe? Dann testet euer Wissen in unserem Quiz:





Cobra Kai Karate Kid Staffel 6 Finale Daniel Larusso Johnny Lawrence Sekai Taikai Terry Silver Spin-Off Karate Kid: Legends

