Der US-amerikanische Getränkehersteller Coca-Cola hat den Wechsel von David Elkins, dem derzeitigen CFO des Pharmakonzerns Bristol Myers Squibb, zu sich bekannt gegeben. Elkins tritt die Nachfolge von John Murphy im April 2027 an. Murphy bleibt als Präsident des Unternehmens aktiv, während Elkins, der über umfangreiche Erfahrung bei Boeing, Johnson & Johnson und Bristol Myers Squibb verfügt, die finanzielle Leitung übernimmt. Die Bekanntgabe fällt in eine Phase, in der Coca-Cola seine Gewinnprognose angehoben hat, gleichzeitig aber vor anhaltendem Kostendruck warnt.

Coca-Cola ist auf der Suche nach einem neuen Finanzchef bei Bristol Myers Squibb fündig geworden. David Elkins, der Finanzchef des Pharmakonzerns, wechselt im April 2027 in gleicher Funktion zu dem Getränkehersteller, wie Coca-Cola am Montag mitteilte.

Der 58-jährige Elkins folgt auf den 64-jährigen John Murphy, der zu einem noch nicht näher bestimmten Zeitpunkt in den Ruhestand geht. Elkins hat laut Konzern seine Laufbahn im Finanzbereich bei Boeing angefangen. Er hat drei Jahre bei Johnson & Johnson gearbeitet, zuletzt als CFO für die Geschäfte mit Konsumgütern und Medizintechnik sowie für die Konzernfunktionen. Bei Bristol Myers Squibb leitet Elkins seit 2019 die Organisation Global Business Operations, zu der Finanzen und Business Development gehören.

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Elkins verstehe, so Konzernchef Henrique Braun, wie man ein Führungsteam leite und künftige Führungskräfte entwickle. John Murphy bleibt als President an Bord, um sich 2027 um zentrale Prioritäten zu kümmern. Er ist seit 2019 Finanzchef und seit 38 Jahren im Konzern. Er hat als Auditor bei PwC angefangen.

Ende vergangenen Monats hatte Coca-Cola seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr angehoben. Der Konzern profitierte von einer robusten Nachfrage nach Erfrischungsgetränken in Märkten wie Indien und Brasilien. Zugleich warnte das Unternehmen vor einem beschleunigten Kostendruck und einer anhaltenden Konsumschwäche bis in das Jahr 2027 hinein. Der Konzern beschäftigt global mehr als 700.000 Mitarbeitende.

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