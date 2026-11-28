Obwohl keine fränkische Stadt im Voting für den Coca-Cola-Weihnachtstruck unter die Top 5 kam, findet der Truck am 9. Dezember 2026 in Bayreuth auf dem Universitätsgelände statt.

Überraschung: Obschon keine der drei Städte aus der Region, die Teil des Voting s um einen Halt waren, genügend Stimmen bekamen, kommt der berühmte Coca-Cola - Weihnachtstruck 2026 nach Franken.

- Im Voting reichte es für keine der drei Bewerberstädte aus Franken für die Top 5. Trotzdem kommt der berühmte Coca-Cola-Truck im Dezember 2026 in fränkische Gefilde.genügend Stimmen zusammenbekommen hatte, hält der berühmte Weihnachtstruck in Franken. Am Mittwoch, 9. Dezember 2026, macht er in Bayreuth Station.

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Der Stopp ist auf dem Gelände der Universität am Audimax geplant. Besucherinnen und Besucher können von 15 bis 20 Uhr vorbeikommen. Bayreuth ist eine von 25 Stationen der diesjährigen Deutschlandtour des bunt beleuchteten Trucks. Natürlich sind der Truck und seine Tour eine Werbemaßnahme des internationalen Industriekonzerns, bei vielen beliebt ist der Laster dennoch.