Der legendäre Coca-Cola-Weihnachtstruck startet am 20. November 2026 seine Deutschland-Tour. Er besucht 25 Städte, bietet interaktive Erlebnisse und zeigt, wie festliche Stimmung entsteht.

Der berühmte Coca-Cola-Weihnachtstruck macht sich wieder auf die großen Straßen Deutschlands und sorgt für festliche Vorfreude. Mit einer Länge von 16,50 Metern, einer Höhe von 4 Metern und einer motorischen Stärke von 470 PS präsentiert sich der rote Gigant als wahrer Hingucker auf jedem Platz. Seit vielen Jahren ist das Erscheinen dieses massiven Fahrzeugs ein untrügliches Zeichen dafür, dass die Adventszeit näher rückt und Heiligabend nicht mehr weit ist. Die Tradition verbindet Werbung mit echter Begegnung und schafft eine gemeinsame emotionale Basis für Millionen von Menschen.

Startdatum und neue Routenstruktur

Die diesjährige Tour beginnt offiziell am 20. November 2026 und führt das Fahrzeug durch insgesamt 25 deutsche Städte. Diese Zahl markiert eine signifikante Erweiterung gegenüber der Vorgaustritt, da die Route um exakt zehn weitere Stationen erweitert wurde. Die Entscheidung für diese Ausweitung basiert auf einem partizipativen Ansatz, da die Fans im Vorfeld 2026 direkt an der Routenplanung mitentscheiden durften. Diese Einbeziehung der Öffentlichkeit unterstreicht den Wunsch, die Reichweite der Tour zu maximieren und auch Regionen in den Norden und Osten des Landes stärker zu erreichen.

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Interaktive Erlebnisse statt reiner Werbekampagne

Der Besuch des Trucks ist längst mehr als ein einfacher Werbegag und bietet Besuchern eine Vielzahl an konkreten Interaktionsmöglichkeiten. Auf den regulären Tourstopps ist das gesamte Programm kostenlos zugänglich und richtet sich an eine breite Zielgruppe von Familien bis hin zu Einzelbesuchern. Ein zentrales Highlight ist die Möglichkeit, sich mit dem Coca-Cola-Weihnachtsmann fotografieren zu lassen, was ein bleibendes Erinnerungsstück für die Zeit vor Weihnachten schafft.

Zusätzlich können Besucher eine Flasche mit ihrem eigenen individuellen Namen gestalten oder eine persönliche Karte entwerfen, die sie verschicken können. Die Atmosphäre wird durch festliche Beleuchtung und live dargebotene Musik bereichert, während eisgekühlte Cola als klassischer Begleiter zum Geschmackserlebnis beiträgt. Diese multisensorische Erfahrung zielt darauf ab, eine authentische weihnachtliche Stimmung zu erzeugen, die über reine Produktplatzierung hinausgeht.

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Partnerstopps für breitere Erreichbarkeit

Für alle, die die offiziellen Haupttourstopps nicht persönlich besuchen können oder möchten, bietet das System alternative Zugänge an. Der Truck kann zusätzlich an Partnerstopps besucht werden, die strategisch an gut frequentierten Orten platziert sind. Diese Standorte umfassen unter anderem Supermärkte und Tankstellen, um die Hürde für den Besuch so niedrig wie möglich zu halten.

Die Partnerschaft mit etablierten Einzelhandelsketten wie REWE, Lidl, Edeka und Kaufland sowie Dienstleistern wie Metro und Orlen sorgt dafür, dass die festive Präsenz auch in alltäglichen Einkaufssituationen wahrgenommen wird. Dies ermöglicht es einer noch größeren Anzahl von Menschen, den Kontakt zum Icon zu suchen, ohne für eine lange Anreise zu großen Plätzen Zeit einplanen zu müssen.

Detaillierte Zeitplanungen in ausgewählten Städten

Der Fahrplan für November und Dezember 2026 ist bereits festgelegt und bietet konkrete Anlaufpunkte für die Interessenten. Am 23. November 2026 erwartet die Gäste der Fritzlar Heurich Getränkefachmarkt auf der Lache 12. Einen Tag später, am 26. November 2026, rollt der Truck nach Magdeburg zum REWE an der Lunochodstraße 102. Der weitere Verlauf führt am 27. November 2026 nach Dortmund zur Metro an der Brackeler Straße 51.

Am 29. November 2026 ist der Movie Park Germany in Bottrop an der Warner Allee 11 Station, bevor es weiter nach Berlin geht. Dort hält das Fahrzeug am 1. Dezember 2026 am Lidl in der Säntisstraße 49 und am 4. Dezember 2026 am Kaufland an der Romain-Rolland-Straße 13. Auch Städte wie Böblingen (Edeka, Otto-Lilienthal-Straße 24 am 3. Dezember), Seelow (Edeka, Frankfurter Straße am 5. Dezember) und Lübeck (Orlen/Star-Tankstelle, An der Lohmühle 54 am 7. Dezember) sind Teil des Plans.

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Der Tournee-Kalender schließt im Dezember mit Stationen in Husum (Bela FAMILA, Andreas-Clausen-Straße 21 am 9. Dezember) und Rotenburg (Hol ab, Brauer Straße 3 am 11. Dezember) ab. Diese Verteilung sorgt dafür, dass in der kritischen Weihnachtszeit an vielen Orten Deutschlands das charakteristische rote Fahrzeug zu sehen ist. Die Kombination aus historischer Bedeutung und modernen Interaktionsformen macht die Tour zu einem festen Bestandteil der kulturellen Adventstradition in Deutschland.