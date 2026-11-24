Die Coesfelder Liste deckt massive Straftaten durch abschiebe- und geduldete Migranten in NRW auf. Zahlen aus Köln, Mettmann und Wuppertal zeigen das Ausmaß.

Der Skandal um die sogenannte Coesfelder Liste gewinnt weiter an Brisanz und deckt ein enormes Ausmaß an Straftaten durch ausreisepflichtige Migranten in Nordrhein-Westfalen auf. Neue, offizielle Zahlen des Bundesinnenministeriums, die der FDP im Rahmen einer Kleinen Anfrage vorliegen, belegen, dass das Phänomen weit über die Stadtgrenzen Köln s hinausreicht. Besonders in weiteren Städten des Landes wurden erschreckende Statistiken über Straftaten von geduldeten Personen und Abschiebungspflichtigen aus den Westbalkan-Staaten ermittelt.

Ursprung der Coesfelder Liste im August bekannt

Der Ausgangspunkt dieser aktuellen Debatte liegt im August des Vorjahres, als die sogenannte Coesfelder Liste öffentlich wurde. Auf 21 Seiten dokumentierte das Dokument die Namen von 471 Migranten aus den Staaten des Westbalkans, die zur Ausreise verpflichtet waren. Neben den Namen waren den Betroffenen konkret zugeordnete Straftaten aufgelistet, die auf diese Personengruppen zurückzuführen waren. Die Veröffentlichung dieses Dokuments markiert den Beginn einer intensiven politischen und medialen Debatte über die Handhabung von Abschiebungen in Deutschland.

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Frühe Bemühungen der Behörde Coesfeld

Bereits vor der öffentlichen Eskalation versuchte die Ausländerbehörde der Stadt Coesfeld, die rechtlichen und administrativen Hürden für die Abschiebungen abzubauen. Ende 2024 bot diese Behörde mehreren Städten in Nordrhein-Westfalen offiziell an, sogenannte Ersatzpapiere für die betroffenen Personen zu beschaffen. Der Zweck dieser Maßnahme war eindeutig: Durch die Beschaffung der notwendigen Reisedokumente sollten die Hindernisse für die Vollstreckung von Abschiebungen beseitigt und die tatsächliche Rückführung der Straftäter ermöglicht werden.

Drastische Zahlen in Mettmann und Wuppertal

Die neuen Zahlen des Innenministeriums zeigen, dass die Problematik in Mettmann besonders drastische Ausmaße annimmt. Dort sollen drei geduldete Personen aus Westbalkan-Staaten seit dem Jahr 2022 insgesamt 226 Straftaten begangen haben. Rechnerisch entspricht dies einer extrem hohen Rate von 75,3 Straftaten pro Person innerhalb dieses Zeitraums. Doch auch in Wuppertal ist die Lage angespannt: Dort sind 23 ausreisepflichtige mutmaßliche Straftäter aus dem Westbalkan in 273 Fällen strafrechtlich aufgefallen.

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Höchste Quote in Aachen und Köln

Die Stadt Aachen verzeichnet ebenfalls alarmierende Werte: 56 Ausreisepflichtige aus dem Irak werden laut den vorliegenden Daten 330 mutmaßliche Straftaten zugerechnet. Den absoluten Spitzenplatz belegt jedoch die Stadt Köln. In der größten Stadt Nordrhein-Westfalen sollen 288 Abschiebungspflichtige aus dem Westbalkan insgesamt 3194 Straftaten begangen haben. Diese massive Differenz zwischen der Anzahl der Personen und der Anzahl der Straftaten unterstreicht die intensive Betroffenheit der Stadt durch diese spezifische Gruppe.

Ungeklärte Fakten und ausbleibende Maßnahmen

Trotz der klaren Datenlage bleiben wichtige Fragen unbeantwortet. Aus der Aufstellung geht nicht hervor, um welche konkreten Delikte es sich handelt, wie viele Vorwürfe sich vor Gericht bestätigten und in wie vielen Fällen es zu tatsächlichen Verurteilungen kam. Zudem bleibt völlig offen, warum die angekündigten Abschiebungen bis zum jetzigen Zeitpunkt weitestgehend ausbleiben. Die Lücke zwischen der dokumentierten Straftatenzahl und der tatsächlichen Vollstreckung der Abschiebungen bleibt die zentrale Frage der aktuellen Debatte.