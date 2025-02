Coinbase schluegt Robinhood Marktanteile ab

Eine neue Analyse von Oppenheimer zeigt, dass Coinbase in der jüngeren Vergangenheit die Trading-Plattform Robinhood im Krypto-Spot-Handel Marktanteile abnehmen konnte. Das Potenzial für Coinbase sei jedoch noch nicht ausgeschöpft, da die Plattform weniger im Fokus der Öffentlichkeit stehe und ein breiteres Angebot an handelbaren Token biete. Oppenheimer sieht weitere Wachstumstreiber für Coinbase in der Diversifizierung des Geschäftsmodells, zum Beispiel durch den Eintritt in den Prognosemarkt, und einer möglichen Aufnahme in den S&P 500. Die Analysten bestätigten das 'Outperform'-Rating für die Coinbase-Aktie und hoben das Kursziel von 334 US-Dollar auf 388 US-Dollar an.

Kryptobörse Coinbase hat der Trading-Plattform Robinhood laut einer aktuellen Analyse von Oppenheimer in der jüngeren Vergangenheit Marktanteile abgenommen. Wie Oppenheimer-Analyst Owen Lau laut 'DER AKTIONÄR' unter Berufung auf Daten von CoinGecko schrieb, habe der Marktanteil von Coinbase im Krypto-Spot-Handel im Januar bei 67 Prozent gelegen. Auch im Dezember war die Kryptobörse auf einen Marktanteil von 67 Prozent gekommen, im November waren es dagegen noch nur 64 Prozent.

Die Trading-Plattform Robinhood verlor daneben laut Lau hingegen deutlich an Boden: Sie verzeichnete einen Rückgang der Marktanteile von elf Prozent im Dezember auf neun Prozent im Januar - im November hatte der Anteil von Robinhood im Krypto-Spot-Handel sogar noch 13 Prozent betragen. Der Experte sieht daher eine stärker werdende Positionierung von Coinbase innerhalb des Krypto-Tradings. Das Potenzial sei dabei jedoch noch nicht ausgeschöpft, so der Oppenheimer-Analyst laut 'aktiencheck.de'. Er sehe noch Chancen, da Coinbase im Gegensatz zu Robinhood weniger stark im Fokus der breiten Berichterstattung stehe. Ein weiterer Vorteil von Coinbase gegenüber Robinhood dürfte auch das deutlich breitere Angebot an handelbaren Token sein. Während Coinbase mehr als 200 verschiedene Kryptowährungen auf seiner Plattform listet, bietet Robinhood nach eigenen Angaben 'nur' 45 an, will das Angebot aber in Zukunft weiter ausbauen.Laut Oppenheimer könnte Coinbase sein Geschäftsmodell zudem in Zukunft weiter diversifizieren. Wie die Experten des Forschungsunternehmens laut 'TipRanks' in der aktuellen Analyse weiter schreiben, könnte das Unternehmen bald in den Prognosemarkt eintreten und ein entsprechendes Angebot starten, bei dem es um die Wette auf den Ausgang von Ereignissen geht. Coinbase könnte so eine zusätzliche Umsatzquelle erschließen und gleichzeitig sein Geschäftsmodell diversifizieren, wodurch die Abhängigkeit vom Krypto-Handel reduziert würde.Coinbase-Aktie bald im S&P 500?Daneben könnte Coinbase in naher Zukunft auch von einer möglichen Aufnahme in den S&P 500 profitieren. Die Oppenheimer-Analysten halten dies für ein realistisches Szenario - im besten Fall erfolge der Aufstieg bereits zum 7. März. Sollte Coinbase tatsächlich in den breiten US-Index aufgenommen werden, könnte dies institutionelle Investoren anziehen und die Liquidität der Aktie erheblich erhöhen, heißt es bei 'aktiencheck.de'. Eine solche Entwicklung würde dem Coinbase-Kurs voraussichtlich zusätzlichen Schub verleihen und Coinbase als führende Handelsplattform für Kryptowährungen weiter stärken.Höheres Kursziel für Coinbase: Oppenheimer sieht weiteres PotenzialDie Coinbase-Aktie schloss am vergangenen Freitag nach der Zahlenvorlage an der NASDAQ mit einem deutlichen Minus von 7,98 Prozent bei 274,31 US-Dollar. Dieses dürfte jedoch hauptsächlich durch Gewinnmitnahmen zustande gekommen sein, denn die Erwartungen der Analysten konnten mit der Bilanz deutlich übertroffen werden. Nachbörslich konnte die Coinbase-Aktie am Freitag dann wieder leicht um 0,46 Prozent auf 275,57 US-Dollar zulegen, am Montag findet in den USA kein Handel statt. Trotz des kräftigen Abschlags vom Freitag zeigte sich das Team von Oppenheimer mit Blick auf die Coinbase-Aktie optimistisch und bestätigte das 'Outperform'-Rating. Das Kursziel für den Anteilsschein hoben die Experten sogar von 334 US-Dollar auf 388 US-Dollar an und gaben somit zu verstehen, dass sie noch eine kräftige Aufwärtschance für die Coinbase-Aktie sehen





FinanzenNet / 🏆 78. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Coinbase Robinhood Kryptowährungen Aktien Oppenheimer-Analyse Marktanteile Wachstumspotenzial S&P 500 Diversifizierung

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Robinhood-Aktie an der NASDAQ weit im Plus: Robinhood-Gewinn springt in neue SphärenBeim Neobroker Robinhood stehen Zahlen unter Beobachtung.

Weiterlesen »

Deutsche Autobauer haben 2024 in China erneut Elektro-Marktanteile verlorenDie deutschen, im Verbrenner-Segment noch dominierenden Automobilhersteller spielen bei Elektroautos in China bisher keine große Rolle.

Weiterlesen »

Deutsche Autohersteller verlieren Marktanteile in ChinaDer zusammengerechnete Elektro-Marktanteil der deutschen Autohersteller Volkswagen, Audi, BMW, Mercedes und Porsche in China sank im vergangenen Jahr auf rund fünf Prozent. Trotz eines leichten Plus von 2,8 Prozent im Absatz von Elektroautos im Jahr 2024, sind sie wegen des starken Wachstums der lokalen Konkurrenz zurückgedrängt. Besonders die Premium-Marken zeigen Rückgänge, während Volkswagen mit der ID.-Reihe kleine Erfolge verzeichnen kann. Deutsche Hersteller sehen sich in China mit hohen Preisen und starker Konkurrenz aus China konfrontiert, die technologisch aufgeschlossen ist und oft günstigere Preise bietet.

Weiterlesen »

Elektro-Transporter verlieren 2024 MarktanteileNicht nur aufgrund des boomenden Online-Handels steigen die Neuzulassungen von Transportern in Europa. Dabei gilt es als ausgemacht, dass Elektro-Vans langfristig die Liefer-Flotten dominieren werden. In der aktuellen Statistik ist das aber noch nicht zu sehen: 2024 sind die Marktanteile von E-Transportern leicht gesunken.

Weiterlesen »

AMDs Marktanteile: Server-Dominanz und Notebook-AufwindAMDs Epyc Server-CPUs stacheln einen kräftigen Umsatz im Server-Segment, während die Notebook-Ergebnisse trotz Aufwind nach wie vor hinter Intel zurückbleiben. Die getrennte Betrachtung von Stückzahlen und Umsatzanteil entlarvt ein komplexeres Bild des Marktanteils von AMD im Vergleich zu Intel.

Weiterlesen »

CPU-Marktanteile: AMD legt vor allem bei Desktop-CPUs zuIm vierten Quartal 2024 stiegen die Verkäufe von Ryzen-CPUs für Desktop-PCs und Notebooks. Bei stationären Rechnern waren teure AMD-Prozessoren beliebt.

Weiterlesen »