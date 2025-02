Coinbase verzeichnet kräftigen Gewinnsprung im vierten Quartal

Coinbase übertraf im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2024 die Analystenprognosen deutlich. Das Ergebnis je Aktie verbesserte sich von 1,14 US-Dollar auf 4,68 US-Dollar, während der Umsatz von 953,8 Millionen auf 2,27 Milliarden US-Dollar stieg. Die Coinbase-Aktie zeigte sich nachbörslich an der NASDAQ 1,64 Prozent höher.

Coinbase hat das vierte Geschäftsquartal des Geschäftsjahres 2024 mit einem kräftigen Gewinnsprung abgeschlossen. Das Ergebnis je Aktie verbesserte sich von 1,14 US-Dollar im Vorjahreszeitraum auf 4,68 US-Dollar im aktuellen Berichtszeitraum. Die Analystenerwartungen hatten zuvor bei 1,99 US-Dollar je Aktie gelegen, womit Coinbase die Expertenschätzungen für das EPS deutlich übertraf. Auch der Umsatz zog angesichts der Kryptorally rund um Bitcoin & Co.

im vierten Quartal kräftig an und verbesserte sich von 953,8 Millionen Dollar auf 2,27 Milliarden Dollar. Das war ebenfalls deutlich mehr als am Markt erwartet, der Marktkonsens war von Erlösen von 1,80 Milliarden US-Dollar ausgegangen. Im Gesamtjahr 2024 verdiente Coinbase 9,48 US-Dollar je Aktie nach 0,400 US-Dollar im Vorjahr und Analystenerwartungen von 6,80 US-Dollar. Die Erlöse lagen mit 6,29 Milliarden US-Dollar ebenfalls deutlich über dem Vorjahreswert (3,11 Milliarden US-Dollar) und über den Analystenschätzungen (6,02 Milliarden US-Dollar). Die Coinbase-Aktie zeigt sich nachbörslich an der NASDAQ 1,64 Prozent höher bei 303,00 US-Dollar. Bereits im regulären Handel hatte die Aktie 8,44 Prozent zugelegt





