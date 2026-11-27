Colapinto trickst Flughafen aus: Alpine-Pilot setzt kurzerhand seinen Helm auf
Um Kosten für Übergepäck zu sparen, hat sich Franco Colapinto beim Rückflug von Las Vegas seinen Helm aufgesetzt und ihn so nicht als Gepäckstück zählen lassen
Um Kosten für Übergepäck zu sparen, hat sich Franco Colapinto beim Rückflug von Las Vegas seinen Helm aufgesetzt und ihn so nicht als Gepäckstück zählen lassenhat nach dem Grand Prix von Las Vegas ein ungewöhnliches Problem auf dem Heimweg gelöst: Weil ihm am Flughafen zu viele Gepäckstücke drohten, setzte der Alpine-Pilot kurzerhand einen seiner Formel-1-Helme auf - und entging damit offenbar einer Diskussion über zusätzliche Gebühren.
"Ich habe mir den Helm auf den Kopf gesetzt, weil er dadurch, dass ich ihn trug, nicht mehr als zusätzliches Gepäckstück galt - und der Mitarbeiter hörte sofort auf zu meckern", lacht der Argentinier. Colapinto war mit einem Rucksack, zwei Helmen und einer Tasche samt Mate-Becher unterwegs. Seine Rennhelme wollte er allerdings keinesfalls im Frachtraum transportieren lassen.
"Ich gebe meinen Helm nicht am Schalter auf. Die machen ihn nur kaputt, zerkratzen ihn, ruinieren ihn, wer weiß.
Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen.Read the full story at MST_AlleNews
Get an alert when there is news on Deutschland NachrichtenFollow Deutschland Nachrichten