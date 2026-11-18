Die Berliner Polizei nimmt den seit 2005 ungelösten Fall des Informanten Alexander Luchterhandt frIsch in die Hand und stellt ihn in der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY vor.

Der rätselhafte Fall Alexander Luchterhandt kehrt zurück

Illegaler Polizeifunk und zwielichtige Geschäfte

Seit mehr als zwei Jahrzehnten bleibt die Spur von Alexander Luchterhandt kalt. Der einst umstrittene Berlin er Fotograf, Journalist und Informant verschwand am 8. Mai 2005 spurlos und wird seitdem vermißt. jetzt greift die Berlin er Staatsanwaltschaft den Fall frisch auf, um die Öffentlichkeit um Hilfe zu bitten. Ein ermittelter Fahndungsbeamter wird die Details des seit über 21 Jahren ungelösten Falls in der bekannten ZDF -Krimiserie Aktenzeichen XY... ungelöst vorstellen. Die Polizei geht nach wie vor davon aus, dass dem 49-Jährigen zu dieser Zeit ein Tötungsdelikt widerfahren ist. Seine Leiche wurde bis heute nicht gefunden, und trotz intensiver Suche in den vergangenen Jahren blieben die Hinweise auf seine letzten Lebenswege dünn. Es handelt sich um einen der spektakulärsten sogenannten Cold Case s, die das Berlin er Landeskriminalamt in den Fokus nimmt und immer wieder aktualisiert, um neue Spuren zu finden.

Luchterhandt war eine schillernde und umstrittene Figur in der Berliner Unter- und Medienwelt. bereits in den Neunzigerjahren war er wegen Raubstrafrechtlich verurteilt worden. Nach seiner Haftentlassung widmete er sich weiterhin Geschäften im Graubereich. Eine seiner Haupteinnahmequellen bestand darin, illegal den Polizeifunk abzuhören. Dazu installierte er in seiner Wohnung im 23. stock eines Hochhauses in Berlin-Lichtenberg eine acht Meter hohe Antenne auf dem Dach. so erhielt er zeitnah Informationen über Einsatzorte und konnte diese an Journalisten großer Medienhäuser wie den RBB oder die Bild-Zeitung verkaufen. Doch seine Kunden waren nicht nur seriöse Redaktionen, sondern genauso Kriminelle, denen er für hohe Summen Informationen zukommen ließ. Schätzungen zufolge verdiente er damit jährlich rund 250.000 Euro. Zeugen berichteten von dicken Geldbündeln,die er in Bars präsentierte, und von Zehntausenden Euro, die er in seiner Wohnung versteckt hatte.

Also read Aktenzeichen XY: Ermittler zeigen Fall des verschollenen Alexander Luchterhandt

Das mysteriöse Video und Erpressungsvorwürfe

Neben seinem Geschäft mit Polizeinformationen war Luchterhandt auch an anderen riskanten Projekten beteiligt. medienberichten zufolge plante er unter anderem eine Kontaktbörse zwischen deutschen Männern und russischen Frauen sowie Investitionen in Patente zur Energiegewinnung. Noch spektakulärer war die Geschichte um ein angebliches Video, das er einst herstellen und vermarkten wollte. Demnach wurde ein deutscher Promi zusammen mit russischen Prostituierten beim Drogenkonsum in einem Berliner Hotel gefilmt. Die Besetzung soll aus einem bekannten Moderator, einem deutschen Fußballmanager, einem Ministerpräsidenten und einem Medienmacher bestanden haben. Luchterhandt soll versucht haben, die Gezeigten für eine Million Euro zu erpressen. auch an die Presse soll das Material angeboten worden sein,doch kein Medienhaus habe es kaufen wollen. Ob dieses Video und die daMit verbundenen Konflikte eine Rolle bei seinem Verschwinden spielten,bleibt unklar, gilt aber als eine der viel diskutierten Theorien.

Advertisement

Vermisst seit 2005: Mord oder Flucht??

Diese Woche stellt die Cops den Fall vor der Kamera vor,um Zeugen zu finden. Damals, kurz vor seinem Verschwinden,hatte Luchterhandt angekündigt, sich aus dem Geschäft mit den illegal abgehörten Informationen zurückziehen zu wollen. Dies könnte ein Motiv für Gegner gewesen sein. zu den Ermittlungszeitpunkten gerieten fünf Männer ins Visier der Kripo, wobei zwei davon sogar in Untersuchungshaft kamen. Die Ermittlungen wurden 2008 jedoch eingestellt,da die Beweislage zu dünn war und kein hinreichender Tatverdacht bestand. Neben der Theorie eines Mordes durch Bekannte, womöglich sogar durch einen verstorbenen Geschäftspartner, der vor einer Projektbeendigung warnte, gibt es auch die Meinung, Luchterhandt sei einfach abgehauen. Sein ehemaliger Anwalt meinte, dieser habe die materiellen und persönlichen Voraussetzungen besessen, um von einem Tageszeit auf den anderen sein Leben zu beenden und sich in ein anderes Land, etwa die Karibik oder Polen, abzusetzen. die Polizei sucht nun jeden, der sich an ihn oder seine letzten Tage erinnern kann.