Coldplay-Frontmann Chris Martin verkündet die Besetzung der WM-Halbzeitshow

Der Coldplay-Frontmann Chris Martin verkündete zusammen mit Elmo von „Sesamstraße“ die Besetzung der WM-Halbzeitshow. Shakira, BTS und Madonna sind ebenfalls dabei. Produziert wird die Show von Martin und Global Citizen. Laut Fifa sollen bis zu 100 Millionen Dollar für weltweite Bildungs- und Fußballprojekte gesammelt werden.

Der Coldplay -Frontmann Chris Martin verkündete zusammen mit Elmo von „ Sesamstraße “ die Besetzung der WM- Halbzeitshow . Shakira , BTS und Madonna sind ebenfalls dabei. Produziert wird die Show von Martin und Global Citizen .

Laut Fifa sollen bis zu 100 Millionen Dollar für weltweite Bildungs- und Fußballprojekte gesammelt werden. Das Finale steigt am 19. Juli um 21 Uhr deutscher Zeit im MetLife Stadium in East Rutherford. Der Auftritt von Madonna, Shakira und BTS erinnert an das Programm einer Show in der Pause des Super Bowl.

Die Pause zwischen den beiden Halbzeiten des WM-Finals könnte sich wie im NFL-Finale verlängern. Bislang ist die Halbzeitpause nur maximal 15 Minuten vorgesehen, aber wie bei der Klub-WM im letzten Jahr, könnte sie deutlich länger ausfallen





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