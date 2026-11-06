Cole Campbell im SC Eintracht Elversberg: Vom BVB-Aus zur neuen Profiliga-Station

Der 20-jährige Offensivspieler Cole Campbell kehrt nach seinem Weggang vom BVB zum SC Eintracht Elversberg zurück. Ein Interview über Gründe, Trainer Vincent Wagner und die neue Leidenschaft für den Profifußball.

Der 20-jährige Offensivspieler Cole Campbell hat seine sportliche Heimat beim SC Eintracht Elversberg gefunden und blickt dort auf einen sensationellen Saisonstart zurück. Zuvor endete seine Zeit bei Borussia Dortmund, da sowohl der Klub als auch Campbell selbst keine Zukunft mehr beim BVB sahen. Die Fronten waren verhärtet, weil Campbell aus seiner Sicht zu wenig Spielzeit unter Trainer Niko Kovac bekam und aus Sicht der Verantwortlichen Campbell nicht professionell genug darauf reagierte.

Karriere-Neustart bei Eintracht Elversberg

Cole Campbell bezeichnet den Wechsel als wichtigen Schritt in seiner Karriere und betont, dass er immer an seine Qualitäten geglaubt hat. Er wusste, was er auf diesem Niveau leisten kann, erkannte jedoch an, dass im Fußball Talent allein nicht reicht. Vertrauen, Spielzeit und die Fähigkeit, die Leistung konstant auf den Platz zu bringen, sind für ihn entscheidend. Mit Eintracht Elversberg fühlt er sich nun besser entwickelt und sieht dies als Anfang seiner weiteren Karriere.

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Das Vertrauen und die Art, wie im Verein miteinander umgegangen wird, zählen für den Angreifer zu den stärksten Punkten seines neuen Arbeitgebers. Elversberg ist vielleicht noch kein großer Name im deutschen Fußball, aber der Verein arbeitet extrem professionell. Jeder weiß genau, was seine Aufgabe ist. Die Mannschaft besteht aus jungen, hungrigen Spielern und einem Trainer, der sie besser machen will. Nicht der Name auf dem Trikot, sondern das tägliche Engagement zählt. Diese Struktur gefällt Campbell sehr.

Einfluss von Trainer Vincent Wagner

Trainer Vincent Wagner macht einen überragenden Job und zeichnet sich laut Campbell durch einen starken Fokus auf Details aus. Er hat eine klare Vorstellung davon, wie die Mannschaft spielen soll, und schafft es, diese Idee jedem Spieler zu vermitteln. Besonders schätzt Campbell, dass er jungen Spielern Vertrauen gibt, aber gleichzeitig extrem viel von ihnen fordert. Diese ehrliche Rückmeldung über das, was gut war und was verbessert werden muss, ist wichtig für seine Entwicklung.

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Wagner möchte, dass die Spieler mutig spielen und Verantwortung übernehmen, was sehr gut zu Campbell passt. Der Spieler fühlt sich im System wohl und hat das Gefühl, dass seine Stärken, mutig zu sein und im Eins-gegen-eins etwas zu versuchen, erhalten bleiben. Trotz dieser Stärken hat Campbell als Spieler und Mensch Reife gewonnen. Früher wollte er manchmal zu viel auf einmal zeigen, heute versteht er besser, wann er dribbeln muss und wann er den einfachen Pass spielt.

Reflexion über die Zeit bei Borussia Dortmund

Cole Campbell gibt offen zu, dass auch er Fehler gemacht hat, als er bei Borussia Dortmund unter Vertrag stand. Er war sehr jung, hatte große Ambitionen und wollte unbedingt zeigen, dass er bereit für die Bundesliga ist. Vielleicht war er in manchen Situationen zu ungeduldig und konzentrierte sich zu sehr darauf, warum er nicht spielte, statt nur auf die Dinge zu schauen, die er selbst beeinflussen kann. Eine Erfahrung, die er heute anders machen würde, aber ohne Reue an die Zeit zurückblickt.

Cole Campbell möchte nicht jedes Detail aus persönlichen Gesprächen mit der Vereinsführung öffentlich machen. Es wurde über seine sportliche Situation und seine Perspektive gesprochen. Für ihn war entscheidend, dass er in seinem Alter regelmäßig auf dem Platz stehen und sich weiterentwickeln muss. Er respektiert die Entscheidungen eines Trainers, auch wenn er sich persönlich manchmal etwas anderes gewünscht hätte. Der Wechsel war für ihn der richtige Schritt, was sich in seinem aktuellen Wohlbefinden zeigt.

Internationaler Werdegang prägt den Spieler

In den USA aufgewachsen, in Island den Sprung in den Profifußball geschafft und dann nach Deutschland gekommen: Alle drei Länder haben Campbell auf unterschiedliche Weise geprägt. In den USA hat er die Mentalität mitbekommen, groß zu denken und an seine Träume zu glauben. Island hat ihm viel über Zusammenhalt, Disziplin und harte Arbeit beigebracht. In Deutschland hat er gelernt, was es bedeutet, auf höchstem Niveau professionell Fußball zu spielen, insbesondere taktisch und durch die immense Intensität.

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Die Zeit bei Borussia Dortmund war definitiv keine einfache Zeit. Wenn du jeden Tag hart arbeitest und unbedingt spielen willst, ist es frustrierend, wenn du nicht die Möglichkeiten bekommst, die du dir erhoffst. Fußball bedeutet Campbell extrem viel, deshalb beschäftigt dich so etwas auch außerhalb des Platzes. Er hat gelernt, mit solchen Situationen umzugehen. Am Samstag (15.30 Uhr) treffen sich beide Seiten wieder zum direkten Duell in der Liga.