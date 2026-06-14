Die Leihstation des einstigen BVB-Talents Cole Campbell bei der TSG Hoffenheim endet mit einer sportlichen und disziplinarischen Enttäuschung. Nach nur 75 Minuten Spielzeit und wiederholten Verstößen kehrt der 20-Jährige zu Borussia Dortmund zurück, wo beide Seiten einen schnellen Transfer anstreben. Ein Bericht über einen talentierten Spieler, der seine Chancen verspielt hat.

Cole Campbell , einst als großes Talent bei Borussia Dortmund gehandelt, befindet sich nach einer enttäuschenden Leihstation bei der TSG 1899 Hoffenheim am Ende seiner bisherigen Karriere phase.

Der 20-jährige US-amerikanische Flügelspieler hatte im Jahr 2024 seinen Vertrag bei Dortmund verlängert und damals ambitionierte Ziele formuliert, innerhalb der nächsten drei Jahre den Ballon d'Or zu gewinnen. In der Realität ist er von diesem Ziel jedoch Lichtjahre entfernt. Seine Leihe nach Hoffenheim, die ihm mehr Spielzeit und Entwicklungschancen bringen sollte, lief äußerst enttäuschend. In der Hinrunde der Bundesliga-Saison brachte er es unter Trainer Niko Kovač nur auf 16 Minuten Einsatzzeit.

Zudem fiel er durch eine mangelndeTrainingsbeteiligung und wiederholte disziplinarische Verstöße auf. Nach einem Vorfall während eines Mannschaftsabends im Wintertrainingslager, bei dem er gemeinsam mit anderen Jungspielern gegen die vereinbarten Regeln verstieß, wurde er vom Profiteam ausgeschlossen und in die U23 versetzt. Diese Maßnahme traf Campbell, der sich selbst in höheren Sphären sah und die Regionalliga nicht als adäquate Spielstufe für sich betrachtete, besonders hart. Auch sein Verhalten innerhalb der Mannschaft litt unter dieser Einstellung, was zu weiteren Spannungen führte.

Nach dem Scheitern eines möglichen Transfers zum VfB Stuttgart im Sommer lehnte er Angebote aus der 2. Bundesliga, darunter von Clubs wie Elversberg, als zu niedrigklassig ab. Diese Haltung trug nicht zu einer Verbesserung seines Marktwertes oder seiner sportlichen Perspektiven bei. Hoffenheim hat nun die vereinbarte Kaufoption in Höhe von 10 bis 12 Millionen Euro nicht gezogen, sodass Campbell zum 1.

Juli 2024 vertraglich zu Borussia Dortmund zurückkehrt. Beide Seiten, Spieler und Verein, sind sich jedoch einig, dass eine gemeinsame Zukunft unwahrscheinlich ist. Dortmund strebt einen schnellen Transfer an, um den Fall Campbell abzuschließen. Mögliche Ablösesummen liegen zwischen 5 und 10 Millionen Euro.

Die Erfahrung in Hoffenheim war für alle Beteiligten eine enttäuschende, die Campbell's Reputation als hochveranlagtes Talent schwer beschädigt hat. Seine Karriere steht nun an einem Wendepunkt, und ein Neuanfang in einer anderen Liga oder einem anderen Verein ist dringend notwendig, wenn er seine noch junge Karriere wieder in erfolgreichere Bahnen lenken möchte





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