Cole Thompson gewinnt die beiden Finales in Losail vor Jules Pietre. Jesson Turner setzt sich im Main Event durch. Sacha Coenen erreicht Platz vier.

Beim Supercross -Wochenende in Losail beherrschten die kanadischen Piloten das Geschehen auf der Strecke. Cole Thompson sicherte sich im Qualifying die Pole-Position mit einer Rundenzeit von 46,285 Sekunden. Anschließend gewann er das erste Finale vor dem französischen Lokalmatador Jules Pietre. Im zweiten Rennen und im entscheidenden Main Event setzte sich Thompsons Landsmann Jesson Turner durch, der damit die Tageswertung für sich entschied.

Qualifying und erstes Finale

Im Qualifying zum ersten Rennen zeigte Cole Thompson die beste Leistung. Er war mit 46,285 Sekunden die schnellste Zeit im Feld. Dahinter qualifizierte sich der französische Yamaha-Pilot Jules Pietre als Zweiter. Stefan Ekerold, der für Yamaha an den Start ging und in Paris mit einer Wildcard aktiv war, landete mit einem Rückstand von 6,2 Sekunden zur Bestzeit auf dem 20. Platz. Auch Red Bull KTM-Werksfahrer Sacha Coenen startete mit Schwierigkeiten. Coenen war in der Trainings-Session am Samstagvormittag gestürzt und konnte sich nur für den 10. Startplatz qualifizieren.

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Im ersten Finale übernahm Jules Pietre früh die Führung. Cole Thompson konnte den Franzosen jedoch einholen und das Rennen mit einem Vorsprung von 6,3 Sekunden vor sich gewinnen. Sacha Coenen kämpfte sich zurück und wurde Dritter mit einem Rückstand von 8,1 Sekunden zur Spitze. Stefan Ekerold beendete das erste Finale auf dem 19. Platz.

Turner dominiert zweites Finale und Main Event

Das zweite Finale gehörte eindeutig Jesson Turner. Der kanadische Yamaha-Pilot dominierte das Rennen und gewann mit einem deutlichen Vorsprung von 2,6 Sekunden. Zweiter wurde der amerikanische Bud Racing Kawasaki-Pilot Henry Miller. Millers Teamkollege Mitch Harrison schloss das Rennen auf dem dritten Platz ab. Sacha Coenen erreichte mit einem Rückstand von 6,9 Sekunden zur Spitze den vierten Platz. Stefan Ekerold wurde im zweiten Finale Achtzehnter.

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Im Main Event, bei dem die Punktzahl verdoppelt wird, bestätigte Jesson Turner seine Stärke. Er gewann auch die vorangehende Superpole. Dieser Erfolg ermöglichte es ihm, drei Punkte von seiner Punktzahl abzuziehen. Turner gewann das Rennen mit einer Gesamtsumme von vier Punkten, berechnet aus der Formel 4 plus 1 plus 2 minus 3. Damit sicherte er sich den ersten Platz in der Tageswertung.

Punktestand und Gesamtwertung

Die Punkteverteilung nach den Läufen des Tages brachte eine enge Auseinandersetzung um die Plätze. Cole Thompson wurde Zweiter in der Tageswertung. Der Amerikaner Izaih Clark von Honda landete auf dem dritten Platz. Clark sammelte 5 Punkte im ersten Lauf, 7 im zweiten und 6 in der Superpole. Da er keine Punkte abziehen konnte, ergibt sich eine Gesamtsumme von 18 Punkten. Sacha Coenen wurde im Main Event Sechster.

In der Gesamtbewertung des Samstags verfehlte Sacha Coenen das Podium knapp. Er erreichte einen Gesamtrang von Platz vier. Sein Punktekonto belief sich auf 19 Punkte. Dies setzte sich zusammen aus 3 Punkten im ersten Finale, 4 im zweiten Finale und 12 Punkten aus der Superpole, abzüglich 0 abziehbaren Punkten. Er blieb damit nur einen Punkt hinter dem zweiten Platz der Tageswertung. Stefan Ekerold schloss die Wertung auf dem 20. Platz der Samstags-Gesamtwertung ab.

Kontext: Martins Botschaft und Hintergrund

Neben den Rennen in Losail sorgte auch das Verhalten von Jorge Martin für Aufsehen. Viele Beobachter schüttelten den Kopf, sei es aus Fassungslosigkeit, Bewunderung oder Ablehnung, als ein schwer angeschlagener Jorge Martin in Sepang und Losail ans Gas ging. Martins Botschaft ist laut Berichten angekommen. Dies steht im Kontrast zu den aktuellen Leistungen im Supercross, wo sich die kanadischen Piloten als dominierende Kraft erwiesen haben. Die Veranstaltung in Losail zeigte somit nicht nur technisches Können, sondern auch physische Härte der Teilnehmer.