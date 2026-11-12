Colette Kress übernimmt vorläufige Führung bei Nvidia nach Huang-Rücktritt

Nach dem Rücktritt von Jensen Huang wegen Affären-Skandals übernimmt Colette Kress vorläufig die Leitung von Nvidia. Sie führte das Unternehmen zum KI-Giganten.

Colette Kress übernimmt vorläufig die Führung des US-Chipunternehmens Nvidia. Der 59-jährige CFO folgt auf Jensen Huang, der seinen Posten als Gründer und CEO niederlegte. Dieser Wechsel findet unter enormer öffentlicher Aufmerksamkeit statt. Kress war entscheidend am Aufstieg von Nvidia zum führenden Anbieter von KI-Chips beteiligt. Sie gilt als eine der einflussreichsten Frauen in der globalen Technologiebranche.

Ursachen für den Führungswechsel

Der Führungswechsel wird auf Enthüllungen über das Privatleben von Jensen Huang zurückgeführt. Vorwürfe einer außerehelichen Beziehung zu einer chinesischen Staatsbürgerin liegen vor. US-Behörden haben die Person ins Visier genommen und sie der Spionage zugunsten Pekings verdächtigt. Diese Vorfälle führten dazu, dass Huang sein Amt vorübergehend abgeben musste. Nvidia suchte nach einer stabilen Führungspersönlichkeit für die Übergangszeit.

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Kresses Aufstieg und finanzielle Bedeutung

Kress begann ihre Karriere bei Nvidia im Jahr 2013. Damals war das Unternehmen vor allem für Grafikkarten bekannt. Huang selbst holte sie persönlich ins Haus. Er präsentierte auf einem Whiteboard seine Vision, Nvidia weit über Hardware-Hersteller hinaus zu entwickeln. Als Kress einstieg, lag der Jahresumsatz bei rund 4,1 Milliarden Dollar. Im Geschäftsjahr 2026 betrug der Umsatz bereits rund 216 Milliarden Dollar. Forbes schätzte ihr persönliches Vermögen im Juni auf 1,2 Milliarden Dollar.

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Vergangenheit und beruflicher Hintergrund

Bevor sie zu Nvidia kam, arbeitete Kress bei Texas Instruments und Cisco. Sie studierte an der University of Arizona. Danach erwarb sie ihren MBA an der Southern Methodist University. Ihre Söhne kannten die Marke Nvidia bereits durch die Spielechips in ihren Videospielkonsolen. Kress hält sich meist hinter den Kulissen auf. Ein ehemaliger Manager nannte sie willensstark, professionell und klug.

Auswirkungen auf den Markt und Zukunft

Nvidia hat seinen Sitz in Santa Clara im US-Bundesstaat Kalifornien. Das Unternehmen ist heute ein zentraler Bestandteil der globalen KI-Revolution. Die Übernahme der Leitung durch Kress signalisiert Kontinuität in der Strategie. Sie kennt die Technologie ebenso gut wie die Finanzzahlen des Konzerns. Kress wird schwierige Fragen direkt beantworten. Das Unternehmen bleibt in einer Phase intensiver Regulierung und politischer Aufmerksamkeit.