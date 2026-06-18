Colin Cairneys Tod erschüttert Schottlands Box-Szene

Der 22-jährige Boxer Colin Cairney ist nach einem Unfall in Thailand gestorben. Cairney galt in seiner Heimat als vielversprechendes Talent und hatte bisher alle zehn Kämpfe gewonnen.

Der Tod von Colin Cairney erschüttert Schottland s Box-Szene. Der Kampfsportler ist im Alter von nur 22 Jahren gestorben, nachdem er in Thailand auf der Insel Phuket aus einem fahrenden Tuk-Tuk gestürzt war.

Cairney galt in seiner Heimat als vielversprechendes Talent. In seiner Profikarriere hatte er bisher alle zehn Kämpfe gewonnen. Der schottische Boxverband, für den Cairney als Amateur bei der Junioren-EM und der Jugend-WM in den Ring stieg, schreibt in einer Stellungnahme: Wir sind zutiefst traurig über den Tod von Colin Cairney. Ein Sprecher des britischen Außenministeriums erklärte: Wir unterstützen die Familie eines britischen Mannes, der in Thailand gestorben ist.

Widerruf Tracking und Cookies Ermittler prüfen Unfallhergang Laut mehreren Berichten britischer Medien wurde Cairney am Samstagmorgen um 4.10 Uhr bewusstlos und blutend auf einer Straße im Bezirk Patong auf Phuket von Rettungskräften gefunden. Daraufhin wurde der Boxer mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht und ins künstliche Koma versetzt. Dort ist er laut Daily Mail am Mittwoch verstorben. Lokale Ermittler gehen davon aus, dass Cairney nach einer Partynacht auf dem Rückweg zum The Nature Hotel war.

Offenbar hatte er kein Bargeld bei sich. Deshalb soll es zu einem Streit mit dem Fahrer des Tuk-Tuks gekommen sein. Überwachungsbilder sollen jedoch zeigen, dass der Fahrer ihn nicht aus dem Fahrzeug stieß. Nach Angaben der Polizei wurde der eingetragene Besitzer des Tuk-Tuks ausfindig gemacht.

Dabei stellte sich heraus, dass das Fahrzeug an eine andere Person vermietet worden war, die damit als Taxi fuhr. Obwohl der Fahrer den Boxer nicht aktiv aus dem Tuk-Tuk gestoßen haben soll, könnte er nun wegen fahrlässigen Fahrens mit Todesfolge und unterlassener Hilfeleistung angeklagt werden. Cairneys Familie startete eine Spendenaktion, um ihn schnellstmöglich nach Hause zu holen. Knapp 35.000 Euro kamen zusammen.

Leider zu spät. Die Ärzte in Thailand erklärten ihn für hirntot. Cousin Colin McGuigan, der mit Cairney in Asien war, sagte der Sun: Ich musste seine Mutter und seinen Vater informieren. Meine Familie ist am Boden zerstört.

Auch der Boxklub von Cairney ist tief bestürzt über dessen frühen Tod: Seine Präsenz, sein Charakter und die Erinnerungen, die wir mit ihm teilen durften, werden für immer bei uns bleiben. Ruhe in Frieden, Champ





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