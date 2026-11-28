Colin Farrell fürchtete in seiner Sucht um sein Leben. In einer Doku verrät er nun: Sein Sohn James gab ihm die Kraft zum Entzug.

hat in seinem Leben schon so manchen Abgrund gesehen, und einige davon hätten ihn beinahe das Leben gekostet. In der HBO-Dokumentation "" spricht der Schauspieler jetzt offen über seine jahrelange Alkohol- und Drogensucht.

Nach eigenen Angaben begann er bereits mit 13 Jahren, Alkohol zu missbrauchen. Später kamen zahlreiche weitere Rauschmittel hinzu.

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"Es waren Jahre, in denen ich jede Droge missbrauchte, die man sich vorstellen kann", gesteht der Schauspieler in der Doku. Mehr als einmal sei er überzeugt gewesen, sterben zu müssen. Den entscheidenden Anstoß, sein Leben zu ändern, gab ihm schließlich sein Sohn James Padraig Farrell. James kam mit dem seltenen Angelman-Syndrom zur Welt und ist dauerhaft auf Unterstützung angewiesen.