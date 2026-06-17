College-Vibes mit zartem Strick in Helllila: Der neue Cardigan-Trend

Der College-Look ist zurück und setzt auf feminine Strickteile in Helllila. Dieser Artikel zeigt die schönsten Modelle und Styling-Tipps für den perfekten Campus-Look.

Der College-Look ist zurück und bringt eine Welle der Nostalgie in die Mode welt. Besonders spannend ist dabei der feminine Twist, den Designer mit zarten Strick teilen in hellen Pastelltönen setzen.

Ein absolutes Must-have dieser Saison ist der Cardigan in Helllila, der mit seiner weichen Haptik und entspannten Silhouette an den Stil von Hannah Wells aus der Serie 'Gossip Girl' erinnert. Dieses Kleidungsstück vereint Gemütlichkeit mit einem Hauch von Romantik und eignet sich perfekt für alle, die den Campus-Look mit einer Prise Eleganz lieben. Der Cardigan, der bei Breuninger erhältlich ist, wirkt feminin und gleichzeitig unkompliziert. Er lässt sich ideal mit Bootcut-Jeans oder weiten Stoffhosen kombinieren, was den Look komplett macht.

Die Farbe Helllila verleiht dem Outfit eine sanfte Note, die an Bücherstapel, Coffee-to-go und süße Romanzen erinnert. Ergänzt mit weißen oder cremefarbenen Accessoires entsteht ein stimmiges Gesamtbild, das sowohl im Alltag als auch bei besonderen Anlässen getragen werden kann. Der Cardigan hat eine Knopfleiste, einen V-Ausschnitt, Ballonärmel und lange Bündchen. Er ist normal geschnitten, was ihn etwas klassischer wirken lässt als neuere Modelle wie der Cropped Cornelia.

Trotzdem bleibt er durch die verspielte Farbe jung und modern. Das Material besteht aus 76 Prozent Mohair, 18 Prozent Polyamid, vier Prozent Wolle und zwei Prozent Elasthan. Diese Mischung sorgt für ein kuscheliges Tragegefühl, ohne zu schwer zu sein. Der kurze Schnitt passt hervorragend zu hoch taillierten Hosen oder Röcken und setzt die Taille gekonnt in Szene.

Für einen weicheren Look kann man zu Weiß und Cremefarben greifen, während Schwarz klassische Akzente setzt. Für die wärmeren Monate gibt es eine sommerliche Alternative: Eine ärmellose Weste aus 93 Prozent Baumwolle und sieben Prozent recyceltem Polyamid. Diese Variante hat ebenfalls einen V-Ausschnitt, Knöpfe und Rüschen, die durch Lochstickerei ergänzt werden. Der feminine College-Look wird hier mit luftigen Elementen kombiniert, sodass er auch an heißen Tagen getragen werden kann.

Diese Weste ist perfekt für alle, die den verspielten Stil lieben, aber auf Ärmel verzichten möchten. Sie lässt sich mit leichten Kleidern oder weiten Röcken stylen und unterstreicht die romantische Ästhetik. Der Cropped Cornelia von AMERICANDREAMS ist ein weiteres Highlight in Helllila. Bei Breuninger ist das Modell in vielen Farben erhältlich, sodass für jeden Geschmack etwas dabei ist.

Der Cropped-Schnitt ist besonders modern und eignet sich für mutigere Kombinationen. Wer den College-Look liebt, aber etwas kürzer und frecher mag, wird diesen Cardigan lieben. Er passt hervorragend zu High-Waist-Jeans oder Bleistiftröcken und kann sowohl im Büro als auch in der Freizeit getragen werden. Dank des leichten Stricks ist er auch an kühlen Sommerabenden angenehm zu tragen.

Insgesamt zeigt der Trend, dass Strickwaren in Pastellfarben ein absolutes Comeback feiern. Der Cardigan in Helllila ist dabei das perfekte Beispiel für eine gelungene Mischung aus Komfort und Stil. Ob mit Bootcut-Jeans für einen entspannten Look oder mit einem Rock für mehr Eleganz - die Möglichkeiten sind vielfältig. Wichtig ist, dass das Accessoire die Persönlichkeit unterstreicht und dem Outfit eine individuelle Note verleiht.

Mit den richtigen Kombinationen wird der College-Look zum Hingucker, der sowohl jung als auch zeitlos wirkt





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