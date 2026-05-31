Collien Fernandes offen über belastende Erlebnisse und Albträume

Collien Fernandes, bekannt aus "Das Traumschiff", spricht offen über belastende Erlebnisse und Albträume, die sie durch die mutmaßlichen Taten ihres Ex-Mannes Christian Ulmen (50) durchlebt hat. Sie hat schwere Vorwürfe erhoben, darunter jahrelange digitale Gewalt, Identitätsmissbrauch und Sex-Chats unter ihrem Namen. Derzeit prüft die Staatsanwaltschaft Potsdam die Vorwürfe.

Seit 2021 ist Collien Fernandes (44) in der ZDF-Fernsehreihe "Das Traumschiff" als Schiffsärztin Dr. Jessica Delgado zu sehen. Im März 2021 erhob sie schwere Vorwürfe gegen ihren Ex-Mann Christian Ulmen (50), darunter jahrelange digitale Gewalt, Identitätsmissbrauch und Sex-Chats unter ihrem Namen.

Derzeit prüft die Staatsanwaltschaft Potsdam die Vorwürfe. Nach eigenen Angaben hat sie eine posttraumatische Belastungsstörung davongetragen. Im Interview mit RTL-Moderatorin Frauke Ludewig spricht sie offen darüber, wie sie die mutmaßlichen Taten ihres Ex-Mannes auch bis in den Job verfolgen - in Form von Albträumen. Seit Februar 2026 ist die Scheidung rechtskräftig.

Ihre Figur zur Hauptbesetzung der Kultserie. Ihre Kollegen berichteten, dass sie sehr oft davon träumt und sogar in der Nacht ihren Ex-Mann anschreie





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