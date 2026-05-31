Die Schauspielerin Collien Fernandes, 44, träumt wieder von einem neuen Partner an ihrer Seite. Sie war 14 Jahre lang mit Schauspieler Christian Ulmen, 50, verheiratet, aber ihre Ehe endete traumatisch und mit schlimmen Vorwürfen.

Collien Fernandes träumt wieder von einem neuen Partner an ihrer Seite. Die Schauspielerin, 44, war 14 Jahre lang mit Schauspieler Christian Ulmen , 50, verheiratet. Die Ehe endete traumatisch und mit schlimmen Vorwürfen, die mittlerweile ein Fall für die Staatsanwaltschaft sind.

Collien Fernandes ist jetzt wieder in der Lage, Männern zu vertrauen und träumt von einem neuen Partner, der ihr ein glückliches Familienleben bietet. Sie hofft, dass es noch ordentliche Typen gibt, die sie wieder vertrauen kann. Collien Fernandes und Christian Ulmen lebten bis zu ihrer Trennung auf der Balearen-Insel Mallorca. Der Schauspieler hat tiefe Narben auf ihrer Seele hinterlassen, trotzdem träumt Collien Fernandes jetzt wieder von einem neuen Partner an ihrer Seite.

Sie ist sich nicht sicher, ob sie noch einmal heiraten wird, aber sie hofft auf eine glückliche Partnerschaft, in der sie nicht wieder heimlich Dinge passieren lassen muss, von denen sie nichts weiß. Collien Fernandes will ein schönes Familienleben, wie sie es sich gewünscht hat, und ist dankbar, dass sie jetzt nicht mehr den Kampf kämpfen muss, sondern einfach Eis essen und am Strand liegen kann mit einem Menschen, der ihr guttut.

Die beiden hatten im September 2025 überraschend das Aus ihrer Ehe bekannt gegeben, weil sie sich bereits vor einiger Zeit getrennt hatten. Nur wegen ihrer Tochter haben sie heute noch Kontakt. Collien Fernandes ist jetzt wieder in der Lage, Männern zu vertrauen und träumt von einem neuen Partner, der ihr ein glückliches Familienleben bietet





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