Collien Fernandes zeigt Versöhnung durch Umarmung

Schauspielerin Collien Fernandes zeigte nach einer Anzeige wegen digitaler Gewalt gegen ihren Ex-Mann einen Mut und eine Stärke, indem sie Schauspieler Fahri Yardim umarmte, nachdem sie ihn zuvor auf Instagram beschuldigt hatte, ihr Ex-Mann Christian Ulmen jahrelang mitzutragen.

Es ist mehr als eine Umarmung . Eine Geste der Versöhnung . Voll Mut, Stärke und ganz viel Hoffnung. Bei der Verleihung des 76.

Deutschen Filmpreises im Palais am Funkturm in Berlin traf Schauspielerin Collien Fernandes (44) auf den langjährigen Kollegen und engen Freund ihres Ex-Mannes Christian Ulmen (50), der ihr mutmaßlich so viel Leid zugefügt hatte. Sie umarmte Schauspieler Fahri Yardim (45), der sich nach den schweren Vorwürfen geschockt gezeigt hatte. Und mit der Umarmung nun erneut ein Statement setzte.kam mit großer Verspätung und ging als eine der Letzten über den roten Teppich.

Es war ihr erster Auftritt bei einem VIP-Event nach ihrer Anzeige wegen digitaler Gewalt gegen ihren Ex-Mann. Der war jahrelang mit, bevor sie auf Yardim traf.

"Ich würde ihm auf jeden Fall gerne mal Hallo sagen. Vielleicht rennt er auch weg vor mir.

" Christian Ulmen hatte Fahri Yardim zunächst geschwiegen – bis er im März ein Statement auf Instagram veröffentlichte. Darin schrieb er: "Ich bin genauso geschockt wie viele andere. Ich bewundere Colliens Mut. Ich bin dankbar für den Zuspruch, den sie erhält.

Ich fühle mit ihr und ich bin dankbar dafür, wie sie ihre persönliche Geschichte in eine Kraft übersetzt, die echte strukturelle Veränderung möglich macht. Opfern zu glauben, ist für mich eine grundlegende normative Haltung.

" Und weiter: "Vielleicht gibt es eine Ahnung davon, was es bedeutet, wenn sich solche Abgründe im engen Freundeskreis auftun. Wie besonders der Schock gerade dort ist.

" Der Fall sorgte bundesweit für eine Welle von Soli-Demos mit zehntausenden Teilnehmern, Collien selbst sprach im März bei einer Kundgebung in ihrer Heimatstadt Hamburg. Jetzt die Umarmung – die Collien offenbar viel bedeutet und ihr Kraft gibt in dieser schweren Zeit. Sie zu RTL: "Also was ich zum ersten Mal habe, ist, dass sich so eine emotionale Erschöpfung irgendwie körperlich auswirkt. " Was die beiden zu besprechen hatten, blieb ihr Geheimnis





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