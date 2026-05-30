Colombian Star Díaz Gets Grillz for Teeth, Stars Like Vinicius Junior and Rodrygo Also Wear Them

The Colombian star Díaz has had grillz made for his teeth, with diamonds and other gems. Other stars like Vinicius Junior and Rodrygo also wear grillz. Díaz will be wearing grillz for the World Cup in the USA, Canada, and Mexico.

Star ließ sich in seiner Heimat Kolumbien Grillz anfertigen: Aufsteckkappen für Zähne oder ganze Zahnschienen, die mit Schmuck besetzt sind. Díaz ließ sich zwei Zähne mit Brillanten verzieren – den einen mit 12 kleinen Brillis und den anderen sogar mit 17 geschliffenen Diamanten.

Das wird nicht günstig gewesen sein! Sein Zahnarzt und Veneers-Spezialist Daniel Zabaleta, der seine Praxis Sonrisa Italiana in der kolumbianischen Küstenstadt Barranquilla (im Norden des Landes am Karibischen Meer) betreibt, postete die Ergebnisse bei Instagram. Der WM-Fahrer, der im Juli 2025 für 70 Mio. Euro vom FC Liverpool nach München gekommen war, lächelte stolz in die Kamera.

Damit zog der Flügelstar des FC Bayern nach. Denn bei der Meister-Party auf dem Rasen in der Allianz Arena waren Michael Olise (24) und Alphonso Davies (25) mit Grillz aufgefallen. Auch Rapper und andere Fußballer wie die Real-Stars Vinicius Junior (25), Rodrygo (25) oder Éder Militão (28) tragen die Brilli-Zähne. Foto: Dennis Brosda Mit dem frischen Zahn-Schmuck fährt Díaz nun zur WM in den USA, Kanada und Mexiko (11.

Juni bis 19. Juli). In der Vorbereitung trifft der Offensiv-Star mit kolumbianischen Nationalmannschaft erst in Bogotá auf Costa Rica (29. Mai, 1 Uhr/MESZ) und dann in San Diego auf Jordanien (8.

Juni, 1 Uhr/MESZ). In der WM-Gruppe K trifft Kolumbien dann in Mexico City auf Usbekistan (18. Juni, 4 Uhr/MESZ), in Guadalajara auf die DR Kongo (24. Juni, 4 Uhr/MESZ) und in Miami auf Portugal (28.

Juni, 1.30 Uhr/MESZ). Auch bei der Weltmeisterschaft will Díaz glänzen – wie in seiner ersten Bayern-Saison, als er in 51 Pflichtspielen 26 Tore schoss und 23 Vorlagen gab und damit 49 Scorerpunkte zur Baller-Saison des Double-Siegers von Trainer Vincent Kompany (40) beitrug





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