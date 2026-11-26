Das Unternehmen Colossal von Ben Lamm und George Church plant die Rekonstruktion des Dodos durch Klonen auf Mauritius. Kritiker warnen vor ökologischen Risiken.

Das US-amerikanische Biotechnologie-Unternehmen Colossal hat einen signifikanten Fortschritt bei seinen ambitionierten Plänen zur Rekonstruktion des ausgestorbenen Dodo s erzielt. Mit einer Investitionssumme von 150 Millionen US-Dollar arbeiten die Gründer Ben Lamm und der Harvard-Genetiker George Church an einer Technologie, die es ermöglichen soll, den vor mehr als 300 Jahren erloschenen Vogel wiederzubeleben. Forscher sind ihrem Ziel nun offenbar einen entscheidenden Schritt näher gekommen.

Genom-Rekonstruktion und Klonierung

Der grundlegende Mechanismus des Projekts beruht auf der Kombination aus alter DNA-Fragmentanalyse und moderner Gentechnik. Die Wissenschaftler extrahieren Überreste des Dodos, um daraus ein vollständiges Genom zu erstellen. Dieses künstlich zusammengesetzte Genom wird anschließend in eine Eizelle einer eng verwandten Art, wie zum Beispiel einer Taube, eingesetzt. Laut Berichten des Guardian waren erste Versuche mit sogenannten Urkeimzellen, den Vorläufern von Spermien und Eizellen, bereits erfolgreich.

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Das Ziel von Colossal ist es, innerhalb der nächsten fünf bis sieben Jahre Tausende dieser neuen Dodos zu züchten. Diese Tiere sollen dann auf der Insel Mauritius ausgewildert werden. Die Strategie zielt darauf ab, die Art nicht nur in der Gefangenschaft zu erhalten, sondern ihr Leben in ihrem historischen Lebensraum wieder zu ermöglichen. Die Forscher setzen dabei auf die Kraft der künstlichen Intelligenz und fortschrittlicher genetischer Bearbeitung.

Ökologische Risiken und fehlender Artenschutz

Kritiker und selbst Befürworter des Projekts weisen darauf hin, dass die Rückkehr des Dodos kein echter Triumph für den Artenschutz wäre. Das Ökosystem von Mauritius hat sich in den vergangenen 300 Jahren radikal verändert. Pflanzen, Tierpopulationen und Klimabedingungen unterscheiden sich fundamental von der Zeit, in der der Dodo noch existierte. Dies macht die Wiederansiedlung zu einem hochriskanten Experiment ohne garantierten Ausgang.

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Auf der Insel selbst herrscht derzeit eine massive Population von herrenlosen Hunden und Katzen. Diese Tiere vermehren sich unkontrolliert und stellen eine direkte Bedrohung für alle kleineren Lebewesen dar, einschließlich potenzieller Dodo-Eier. Obwohl Colossal mit Naturschutzgruppen zusammenarbeiten will, um sichere Gebiete zu identifizieren, fehlen oft strenge Schutzmaßnahmen, die das Überleben der wiedererweckten Vögel garantieren könnten.

Gentechnischer Hybride und wissenschaftliche Kontroversen

Ein zentrales Problem der genetischen Rekonstruktion ist, dass der resultierende Vogel kein historisch korrekter Dodo sein wird. Da das Genom aus Fragmenten rekonstruiert wird und in die Zelle einer Taube eingebracht wird, trägt das Tier auch Gene einer anderen Vogelart. Der Paläogenomiker Mikkel Sinding stellt fest, dass niemand dem neuen Dodo beibringen kann, wie man als echter Dodo agiert, da keine älteren Individuen als Lernmodelle zur Verfügung stehen.

Die Forscherin Beth Shapiro von Colossal räumt ein, dass die Wiederansiedlung zu angenehmen Überraschungen führen könnte. Gleichzeitig warnt sie davor, dass neue Probleme entstehen könnten, die heute noch nicht absehbar sind. Die unbekannten Verhaltensweisen dieser Mischwesen in der freien Natur stellen ein weiteres Risiko dar, das in der aktuellen Debatte oft unterschätzt wird.

Alternativen und moralische Verantwortung

Statt Ressourcen in die Rekonstruktion bereits erloschener Arten zu investieren, argumentieren Kritiker, dass diese Energie und das Geld in den Schutz heute bedrohter Tiere fließen sollten. Der Klimawandel, das aktuelle Artensterben und die schrumpfenden Lebensräume stellen die echten Krisen der Natur dar. Die Insel Mauritius exportiert jährlich rund 10.000 Langschwanzmakaken an die Tierversuchsindustrie, was die Rolle der Insel als Tierschutzparadies infrage stellt.

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Ein Dodo, der wieder durch die Wälder stapft, mag faszinierend wirken, aber er wäre kein Sieg für die Wissenschaft. Vielmehr ginge es dabei um menschliche Hybris, die die historischen Ursachen des Aussterbens - menschliche Gier und Rücksichtslosigkeit - ignoriert. Der Dodo starb, weil Menschen und eingeschleppte Tiere die Gelege plünderten und den Lebensraum zerstörten, während die flugunfähigen Vögel nur ein einziges Ei pro Jahr legten. Diese historische Realität sollte im Fokus der modernen Naturschutzpolitik stehen.