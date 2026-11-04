Colton Herta erhält in Brasilien letzte Chance auf Formel-1-Superlizenz

Colton Herta steht nur noch ein Punkt von seiner Formel-1-Superlizenz entfernt. Cadillac schickt den US-Amerikaner im freien Training in Brasilien auf die Strecke, um die erforderlichen 40 Punkte zu sammeln.

Colton Herta steht kurz vor der Erfüllung einer seiner größten Karriereträume. Der US-amerikanische Rennfahrer benötigt für die Erlangung der begehrten Formel-1-Superlizenz nur noch genau einen einzigen Punkt. Um dieses letzte Ziel zu erreichen, hat Cadillac beschlossen, Herta im ersten Freien Training des Grand Prix in Brasilien erneut ins Cockpit zu setzen. Diese Maßnahme stellt die entscheidende Chance dar, um die formalen Hürden für den Eintritt in die Königsklasse des Motorsports final zu überwinden. Herta hat sich bereits intensiv auf diesen Moment vorbereitet, um die nötige Qualifikation zu sichern.

Differenzen bei der Superlizenz-Punktvergabe

Herta muss insgesamt 40 Punkte für die erforderliche Superlizenz der FIA ansammeln. Die Punktzahl ergibt sich aus der Kombination seiner Leistungen in verschiedenen Rennserien, wobei insbesondere die Formel-2-Saison und private Testfahrten relevant sind. Cadillac ging zunächst fälschlicherweise davon aus, dass der ehemalige IndyCar-Star diese Marke bereits in der vergangenen Woche in Mexiko erreicht hatte. Diese Annahme erwies sich jedoch als unzutreffend. Eine genauere Prüfung der Daten zeigte, dass Herta die erforderliche Anzahl an Punkten noch nicht vollends kumuliert hatte. Dieser Fehler in der Berechnung bedeutet nun, dass die Situation anders aussieht als ursprünglich kommuniziert. Herta muss die letzte Hürde auf dem Weg zur Erlaubnis zum Start in der Formel-1-Weltmeisterschaft noch überwinden.

Also read Gisele Oppermann muss nach Nachbarschaftsstreit offenbar für eine Nacht ins Gefängnis – gegen die Polizei erhebt sie schwere Vorwürfe.

Sechster Einsatz im Freien Training

Es ist bereits der sechste Einsatz von Colton Herta im ersten Freien Training dieser Formel-1-Saison. Normalerweise sind die Teams lediglich verpflichtet, pro Saison viermal einen Rookie in dieser Session einzusetzen. Die Entscheidung von Cadillac, Herta in Sao Paulo erneut fahren zu lassen, geht weit über diese Mindestanforderung hinaus. Das Team möchte damit sicherstellen, dass der US-Amerikaner die notwendige Superlizenz endlich erhält. Die zusätzlichen Einsätze dienen nicht nur dem Fahrgefühl, sondern auch der strategischen Absicherung der Lizenzbedingungen. Herta wird dabei das Auto fahren, das ursprünglich für einen anderen Fahrer vorgesehen war. Dies unterstreicht die Priorität, die Cadillac der Lizenzbeschaffung beimisst. Die Erfahrung in diesen Sessions ist entscheidend für die Dokumentation seiner Fähigkeiten.

Advertisement

Rückschlag durch technischen Defekt in Monza

Der Weg zur Superlizenz war für Herta mit erheblichen Hindernissen verbunden. Ein signifikanter Rückschlag ereignete sich bei einem Test in Monza. Dort blieb sein Auto mit einem technischen Defekt liegen, was die Fahrt vorzeitig beendete. Dadurch verfehlte der 26-Jährige die erforderliche Mindestdistanz von 100 Kilometern, die er während einer solchen Session zurücklegen muss. Ohne diese Distanz kann kein Superlizenzpunkt gutgeschrieben werden. Dieser Vorfall kostete Herta wertvolle Punkte und verschob das Ziel näher an die aktuelle Grand-Prix-Session in Brasilien. Die Erfahrung zeigt, wie sensibel die Lizenzbedingungen sind und wie wichtig die Zuverlässigkeit der Fahrzeuge bei Testfahrten ist. Herta musste diese Unwägbarkeit verkraften, ohne seine Vorbereitung zu vernachlässigen.

Reaktionen und Ziele für das Wochenende in Brasilien

Colton Herta zeigt sich erfreut über die erneute Gelegenheit, im MAC-26 zu fahren. Er bezeichnet Interlagos als eine ikonische und traditionsreiche Strecke, die eine großartige Erfahrung verspricht. Herta betont, dass er sich jedes Mal, wenn er in diesem Jahr ins Auto steigt, wohler fühlt und besser in das Ingenieursteam integriert ist. Sein Ziel für den Freitagmorgen in Brasilien ist es, den geplanten Ablauf sauber umzusetzen. Er möchte Checo und den Ingenieuren die bestmöglichen Set-up-Daten für den Start ins Wochenende liefern. Zudem soll seine Fortschritte im Auto weiter vorangetrieben werden. Herta dankt dem Team für diese Chance, die er nutzt, um seine Formel-1-Träume Wirklichkeit werden zu lassen. Die Spannung ist hoch, da nur noch ein Punkt fehlt.