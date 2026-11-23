Left Tackle Colton McKivitz erlitt einen schweren Knöchelbruch gegen die Chiefs. Trainer Kyle Shanahan und Star-TE George Kittle reagieren schockiert auf den Ausfall des NFL-Stars.

Ein dramatischer Vorfall im Spiel der San Francisco 49ers gegen die Kansas City Chiefs hat die Stimmung im Stadion nachhaltig getrübt. Right Tackle Colton McKivitz erlitt eine schwere Verletzung am linken Knöchel, die als gebrochen und ausgekugelt eingestuft wird. Trainer Kyle Shanahan bestätigte nach der Partie das Ausmaß des Unglücks und betonte, dass McKivitz einen unglaublichen Verlauf im laufenden Jahr gehabt hat.

Unfallhergang auf dem Spielfeld

Der schreckliche Moment ereignete sich im zweiten Viertel eines Laufspielzuges von Christian McCaffrey. Colton McKivitz geriet dabei unter eine Spielertraube, wodurch sein linker Knöchel brutal nach außen verdreht wurde. Fans und Mitspieler konnten beim Anblick der schweren Deformation kaum hinsehen.

Also read Ex-BVB-Star Donyell Malen übertrumpft sogar Kane

Trent Williams schlug als Teamkollege schockiert seine Hände gegen den Helm, während die TV-Regie von NBC abrupt auf eine andere Kamera schaltete. Sofort rannten Physios und Ärzte aufs Feld, um das Bein des Offensive Lineman mit einer Schiene zu versorgen. Spieler beider Mannschaften knieten nieder und beteten für McKivitz.

Reaktionen im Stadion und von außerhalb

Die Partie war mehrere Minuten unterbrochen, bis der 140 Kilo schwere Spieler aus Ohio mit einem Golfcart vom Platz gefahren wurde. Seine Abwesenheit wurde besonders von Star-Runningback Christian McCaffrey betraut. Dieser bezeichnete den Vorfall als brutal und hob hervor, dass McKivitz das Herz und die Seele dieses Teams ausmacht.

Advertisement

Auch Fullback George Kittle zeigte seine Bewunderung für den Teamkollegen. Der 33-Jährige hatte zuvor in einer Lucha-Libre-Maske bei einer Pressekonferenz erschienen und sich für die Energie der Fans bedankt. Er betonte, dass McKivitz der Maßstab im Team ist und jeder Tag mit der richtigen Einstellung von ihm geprägt wird.

Serie von 62 Startaufstellungen beendet

Mit diesem Ausfall endete eine bemerkenswerte Serie von Colton McKivitz. Der 30 Jahre alte Right Tackle stand bis Sonntag 62 Mal in Folge in der Startaufstellung seiner Mannschaft. Laut Statistik zählte er damit zu den besten Quarterback-Beschützern der gesamten NFL. Sein Fehlen stellt eine enorme Schwäche für die Offensive dar.

Trainer Kyle Shanahan verglich die Art der Verletzung mit der eines früheren Teamkollegen. Er erklärte, dass es sich ähnlich wie bei der Verletzung von Fred Warner im vergangenen Jahr handelt. Shanahan nannte den Verlust von McKivitz wirklich niederschmetternd und schwer zu verkraften.

Offizielle Prognose und soziale Medien

Fest steht, dass die Saison für Colton McKivitz nach dieser Gruselverletzung vorerst zu Ende ist. Wie lange er ausfallen wird, bleibt aktuell offen. Dennoch zeigen sich auch Gegner der 49ers besorgt um das Wohlergehen des NFL-Spielers. Patrick Mahomes von den Kansas City Chiefs postete Genesungswünsche in den sozialen Medien.

Advertisement

Der Quarterback der Chiefs schrieb, dass seine Gebete bei McKivitz sind. Dieser Ausfall wird die offensive Strategie der San Francisco 49ers in den kommenden Spielen erheblich beeinflussen. Die Mannschaft muss nun einen Ersatz für die Schlüsselposition des Right Tackles finden.