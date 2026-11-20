Die Indianapolis Colts haben Quarterback Daniel Jones kurz nach seiner Vertragsverlängerung entlassen. Head Coach Shane Steichen begründet die Entscheidung mit schwachen Leistungen.

Die Indianapolis Colts haben am Freitag die überraschende Trennung von Quarterback Daniel Jones bekanntgegeben. Head Coach Shane Steichen traf diese Entscheidung nur einen Tag nach der bitteren Niederlage gegen die Houston Texans, bei der das Team mit einem deutlichen 3:26 unterlag. Die Entlassung markiert ein abruptes Ende für die Zusammenarbeit, obwohl Jones im Frühjahr erst eine Vertragsverlängerung erhalten hatte.

Schwache Performance als Auslöser

Der unmittelbare Auslöser für die Entlassung war die schwache Darbietung des 29-jährigen Spielers im letzten Spiel. Jones kam nur auf 12 erfolgreiche Pässe von insgesamt 27 Versuchen und erreichte eine Yardzahl von 144. Wichtigste Statistiken in diesem Match waren ein geworfener Touchdown und eine Interception, was die Offensivstrategie der Colts massiv behinderte. Kurz vor dem Ende des Spiels wurde er schließlich durch Anthony Richardson ersetzt.

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Kontrakt details und finanzielle Aspekte

Die Trennung ist umso bemerkenswerter, da die Colts die Verbindung mit Jones vor Kurzem noch gefestigt hatten. Die Verlängerung sicherte dem Quarterback zwei weitere Jahre zu, in denen er bis zu 48 Millionen Dollar verdienen sollte. Ein beträchtlicher Teil dieses Vertrages belief sich auf 35 Millionen garantiert. Diese finanzielle Verpflichtung endet nun deutlich früher als ursprünglich geplant, was die sportliche Entscheidung der Vereinsführung unterstreicht.

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Strategische Neuausrichtung der Position

Nach der Niederlage gegen Houston hatte Coach Steichen zunächst keine endgültige Aussage zur Zukunft des Start-Quarterbacks gemacht. Auf entsprechende Fragen antwortete er nur vage, dass die Position "alles evaluieren" würde. Diese Zurückhaltung verwandelte sich jedoch wenige Stunden später in eine klare Handlung. Die Organisation wechselt nicht einfach nur den Starter, sondern trennt sich komplett von Jones, was einen radikalen Schritt in der Personalpolitik darstellt.

Ausblick und aktuelle Situation

Die Entlassung von Daniel Jones verändert die Landschaft im Kader der Indianapolis Colts nachhaltig. Mit Anthony Richardson steht nun ein neuer Kandidat zur Verfügung, der im letzten Spiel bereits die Verantwortung übernahm. Die Entscheidung von Head Coach Shane Steichen zeigt, dass hohe Gehälter und vorzeitige Vertragsverlängerungen kein Garant für langfristige Sicherheit sind, wenn die sportliche Performance nicht stimmt.