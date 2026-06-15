Comeback des DDR-Prestigezugs: SVT Görlitz wieder auf der Schiene

Der legendäre SVT 18.16 Görlitz, einst Vorzeigezug der DDR, kehrt nach aufwändiger Restaurierung auf die Schienen zurück. Der Schnellzug aus dem Jahr 1968 wurde nach fast 20 Jahren Stillstand und fünf Jahren Sanierung wieder fahrtüchtig gemacht und begeistert Eisenbahnfans in ganz Deutschland. Künftig soll er für touristische Sonderfahrten eingesetzt werden.

Der legendäre SVT 18.16 Görlitz, einst der Vorzeigezug der Deutschen Demokratischen Republik, feiert ein eindrucksvolles Comeback auf deutschen Schienen. Nach mehr als 20 Jahren Standzeit auf einem Abstellgleis in Ostdeutschland, wo Wind, Wetter und Vandalismus dem einstigen Prestigeobjekt stark zusetzten, ist der schnittige Schnellzug nach einer fast fünfjährigen Restaurierung wieder fahrtüchtig.

Als der stromlinienförmige Zug mit seiner markanten Nase und der originalgetreuen Lackierung in Elfenbein, Purpurrot und Blau in den Bahnhof Thale einfuhr, herrschte eine emotionale Stimmung unter den Hunderten Schaulustigen. Viele ältere Besucher erinnerten sich an die Zeit, als der SVT als Symbol des Fortschritts und der Reisefreiheit in der DDR galt. Manche streichelten die glänzende Karosserie, andere knipsten unzählige Fotos.

Die Wiederinbetriebnahme dieses kulturellen Erbes ist ein Triumph für die Eisenbahnfreunde im ganzen Land, die nie die Hoffnung aufgegeben hatten, diesen Zug jemals wieder auf den Gleisen zu sehen. Die Restaurierung des 1968 gebauten Diesel-Schnelltriebwagens war eine Herkulesaufgabe. Das Bahnwerk Verkehrs Industrie Systeme (VIS) in Halberstadt übernahm die Sanierung, die sich als weitaus komplizierter erwies als ursprünglich angenommen. Immer wieder stießen die Techniker auf versteckte Schäden an der Technik, der Elektrik und den Leitungen.

Korrosion und Vandalismus hatten tiefe Spuren hinterlassen. Zahlreiche Ersatzteile mussten nachgefertigt werden, da sie nicht mehr erhältlich waren. Erst 2025 bewegte sich der Zug erstmals wieder aus eigener Kraft, und Anfang 2026 folgten die ersten Fahrten auf öffentlichen Gleisen. Die offizielle Übergabe des Zuges durch das Bahnwerk an die 'Gemeinnützige Gesellschaft SVT Görlitz' fand am Tag der Einfahrt in Thale statt.

Für Geschäftsführer Mario Lieb fiel damit eine große Last von den Schultern. Er betonte, dass dieses Wunder nur durch den unermüdlichen Einsatz von ehrenamtlichen Helfern möglich geworden sei, die unzählige Stunden in die Wiederbelebung des technischen Denkmals investiert hatten. Der SVT Görlitz war seinerzeit einer der modernsten Züge der DDR. Mit einer Höchstgeschwindigkeit von 160 km/h war er auf den Hauptstrecken zwischen Leipzig, Berlin und anderen Städten unterwegs und galt als Aushängeschild der Deutschen Reichsbahn.

Nach der Wiedervereinigung wurde er außer Dienst gestellt und landete schließlich auf einem Abstellgleis in Sachsen, wo er dem Verfall preisgegeben war. Nun beginnt ein neues Kapitel: Der Zug soll regelmäßig für touristische Sonderfahrten eingesetzt werden. Ziele sind unter anderem Prag und Karlsbad, das Rheintal, Hamburg und Sylt. Aber auch Fahrten in Mitteldeutschland und nach Brandenburg sind geplant.

Für Eisenbahn-Enthusiasten ist dies die Erfüllung eines lang gehegten Traums. Der einst abgeschriebene Kultzug erhält eine zweite Karriere und wird Generationen von Reisenden die Faszination der historischen Eisenbahn näherbringen. Die kommenden Sonderfahrten sind bereits stark nachgefragt, und die Organisatoren hoffen, dass der SVT Görlitz bald zu einem festen Bestandteil der deutschen Museumsbahnszene wird





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