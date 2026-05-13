Comeback mit Risiko: Ringlife steigt nach Jahren als Kommentator als Profi in den Ring

Nach einer erfolgreichen Karriere als Kommentator und YouTuber gewinnt Ringlife seinen Rückkehrkampf im Profi-Boxsport. In der SAP Arena in Mannheim tritt er gegen Patrik Fiala an und erklärt, warum er diesen Schritt wagt – es geht um Träume, Reue und persönliche Abrechnung.

Er hätte einen einfachen Weg wählen können. Einfach weiter analysieren, kommentieren und Millionen zuschauen lassen – ohne selbst noch einmal ins Risiko zu gehen. Doch er hat sich für einen anderen Weg entschieden.

Dsicht einen bedeutenden Schritt. Er betrat am Freitag die SAP Arena in Mannheim vor bis zu 13.000 Zuschauern und steig erstmals als Profi in den Ring. Sein Kontrahent ist Patrik Fiala, ein 29-jähriger Tscheche mit insgesamt 13 Karrieresiegen und fünf Erfolgen in den letzten sieben Kämpfen. Es ist kein Aufbaukampf, sondern eine direkte Herausforderung.

Auf die Frage, warum er sich diesem Risiko aussetzt, antwortete er auf der Pressekonferenz offen und nachdenklich: 'Als ich jünger war, habe ich mir genau das vorgenommen – irgendwann auf großen Bühnen zu kämpfen. Leider ist mein Weg etwas anders verlaufen.

' Nach mehreren Verletzungen schien sein Traum vom aktiven Wettkampf zunächst beendet. Stattdessen baute er einen der erfolgreichsten Kampfsport-Kanäle Deutschlands auf: Rund 610.000 Abonnenten auf YouTube und über 270 Millionen Aufrufe sprechen für seinen Erfolg. Doch der Gedanke an eine Rückkehr blieb.

'Ich möchte, wenn ich irgendwann im Sterbebett liege, nicht zurückblicken und mir sagen: Hättest es damals nur gemacht. Ich möchte nichts bereuen – und deshalb tue ich es.

' Es gibt keine Titelambitionen, kein strategisches PR-Kalkül. Es geht vielmehr um eine persönliche Abrechnung, die er mit sich selbst führen will. Jetzt will er als Profi wissen, was er wirklich wert ist. Selbst die bittere Niederlage gegen Michael Smolik im Verlauf des Jahres 2025 hat ihn nicht abgeschreckt.

Damals sagte er: 'Ich weiß, dass ich sehr viel mehr in mir habe.

' Nun soll Mannheim der Beweis dafür sein. Sein Gegner Patrik Fiala hat bereits auf der Pressekonferenz klargestellt, dass er sich in der ersten Runde Respekt verschaffen will. Dieser hat das gehört und lächelte.

'Ich habe einfach Lust. Und wenn es genauso bleibt, wird es ein guter Abend werden.

' Die Übertragung des Kampfes übernimmt BILDplus ab 18 Uhr live und exklusiv, während er voraussichtlich um 19.30 Uhr in den Ring steigen wird





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