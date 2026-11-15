Comeback nach Dopingsperre: Mario Vuskovic kehrt zum HSV zurück

Mario Vuskovic spielt nach 1467 Tagen Pause sein erstes Spiel wieder für den HSV. Der kroatische Verteidiger steht gegen Hajduk Split auf dem Platz.

Mario Vuskovic hat nach langer Zeit wieder die Farben des Hamburger SV auf dem Rasen getragen. Der kroatische Innenverteidiger beendete eine mehrjährige Pause und stand am Samstagabend in der Startelf. Dies geschah beim 1:1-Unentschieden gegen Hajduk Split, seinen Heimatverein, in einem Testspiel.

Das Comeback nach 1467 Tagen Pause

Mario Vuskovic absolvierte sein erstes Spiel seit 1467 Tagen für den HSV. Die letzte Partie für den Verein lag weit zurück. Trainer Merlin Polzin äußerte vor dem Spiel Interesse an der Reaktion des Spielers. Er betonte die Freude im Team auf sein Erscheinen.

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Der Kroate startete in der Anfangsphase der Begegnung. Seine Darstellung war solide und zuverlässig. Dennoch konnte er den Gegentreffer nicht abwenden. Carlos Martin erzielte das Führungstor für Hajduk Split in der 45. Minute.

Reaktion der Fans und taktische Einordnung

Die Fans begrüßten den Rückkehrer mit großem Applaus. Ein standing ovation wurde bei seiner Auswechslung in der 65. Minute ausgelöst. Ein Freistoß von Vuskovic flog in der 57. Minute knapp über das Tor.

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Bakery Jatta sorgte in der Schlussphase für den Ausgleich. Er erzielte das Tor in der 81. Minute. Die Partie endete damit unentschieden. Mario Vuskovic zeigte seine Form vor einer breiten Öffentlichkeit.

Hintergrund der Sperre und Familienbezug

Die Abwesenheit hatte einen spezifischen Grund. Eine Dopingsperre wegen EPO verhinderte sein Spiel bis zum 15. November. Diese Zahl markiert das Ende der Strafe. Die Fans verfolgten das erste Training im September bereits live.

Luka Vuskovic, der jüngere Bruder, sprach zur Bedeutung. Er trug die Nummer 44 in der Vorsaison. Für die Familie ist das Ereignis sehr wichtig. Für Mario selbst hat es eine andere Dimension.

Weiterer Verlauf und künftige Perspektiven

Nun steht die Zukunft des Spielers zur Diskussion. Der HSV könnte ihn nach der Länderspielpause wieder einsetzen. Ein Einsatz im Nordderby ist theoretisch möglich. Der HSV nutzt ihn weiterhin defensiv.