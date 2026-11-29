Online empören sich Feministinnen darüber, dass Johnny Depp wieder eine große Kinorolle bekommt. Dabei gibt seine Scrooge-Verkörperung Anlass zum Feiern.

Online empören sich Feministinnen darüber, dass Johnny Depp wieder eine große Kinorolle bekommt. Dabei gibt seine Scrooge-Verkörperung Anlass zum Feiern.um Schluss grölt er den Satz, der zu fürchten war: „Ich bin nicht mehr der Mann, der ich einmal war!

“ In der Rolle des Ebenezer Scrooge ruft Johnny Depp seine Rehabilitation nun ganz offiziell selbst aus. Denn diese forcierte Aussage, die ihm ins Skript geschrieben worden sein muss, spiegelt wider, was Johnny Depp wohl persönlich gerne einem Publikum entgegenrufen möchte.

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Nicht alle waren einverstanden damit, dass der heute 63-Jährige wieder eine so große und dazu noch legendäre Rolle erhalten würde – in vorherigen Inszenierungen hatten Publikumslieblinge wie12 von 14 vorgeworfene Übergriffe auf seine Ex-Freundin Amber Heard nachgewiesen wurden Dabei könnte die Nachricht, dass Johnny Depp in diesem Film spielt, gerade für seine Geg­ne­r:in­nen eine durchaus erfreuliche sein. Denn treue Fans und Geld hatte Depp auch ohne „Ebenezer“.