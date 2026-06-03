Comedyserie 'Not Suitable for Work' nicht verfügbar in Mediatheken und Streaming-Diensten

Die Comedyserie 'Not Suitable for Work' folgt fünf karriereorientierten Mittzwanzigern in New York und zeigt, wie schwer es ist, zwischen Selbstverwirklichung und Dauerstress zu navigieren. Die Serie ist aktuell nicht in den bekannten Mediatheken und Streaming-Diensten verfügbar.

Die Comedyserie 'Not Suitable for Work' ist aktuell nicht in den Mediatheken und Streaming-Dienste n wie ARD, Amazon, Apple TV, Arte, Chili, Crunchyroll, Google Play, HBO Max, Joyn, Kividoo, Magenta TV, Maxdome, Microsoft, Mubi, My Video, Netflix, Netzkino, Paramount, PlayStation, Prime Video, RTL, Rakuten TV, Realeyz, Sky, Videobuster, Videociety, Videoload, Watchever, YouTube, ZDF und iTunes verfügbar.

Die Serie folgt fünf karriereorientierten Mittzwanzigern, die in New Yorks schickem Viertel Murray Hill leben und zwischen Großraumbüro, Networking-Events und After-Work-Drinks ihre beruflichen Ziele verfolgen. Dabei geraten Beziehungen, Freundschaften und Selbstzweifel oft in Konflikt mit Leistungsdruck und Selbstoptimierung.

'Not Suitable for Work' erzählt die Geschichte, wie schwer es ist, in einer Stadt voller Möglichkeiten herauszufinden, was man wirklich will, und was man bereit ist, dafür zu opfern. Die Serie stammt von Mindy Kaling und richtet den Fokus auf eine Generation, die zwischen Selbstverwirklichung und Dauerstress feststeckt. Das Ensemble besteht aus jungen Talenten wie Ella Hunt, Avantika, Will Angus, Jack Martin, Nicholas Duvernay und Jay Ellis, sowie erfahrenen Darstellerinnen und Darstellern wie Victor Garber, Constance Wu und Ego Nwodim





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